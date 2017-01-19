В Калининградской области предприятие Спецстроя задолжало сотрудникам 9 млн рублей зарплаты

В Калининградской области одно из предприятий Спецстроя России перед Новым годом задолжало своим сотрудникам 9 млн рублей зарплаты. Об этом сообщает военная прокуратура Калининградского гарнизона.

Сотрудники ведомства проверяли своевременность оплаты труда в упомянутом учреждении и выявили, что в последние месяцы прошлого года там не выплатили гонорар 230 работникам.

"Прокурором гарнизона компания и её руководитель за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ч. 1 ст. 5.27 КоАП), привлечены к административной ответственности. Кроме того, по требованию военной прокуратуры долги перед людьми погашены полностью", — говорится в сообщении ведомства.