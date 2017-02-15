"Янтарный сказ" и "Факел": утверждён план приватизации в Калининградской области до 2019 года (список объектов)
Здание "Янтарного сказа". Фото с сайта google.ru/maps
В правительстве России утвердили план приватизации различных объектов до 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал
премьер-министр Дмитрий Медведев.
Среди обществ, приватизация 100% акций которых запланирована в Калининградской области, указаны "Янтарный сказ" и "Спецстрой". Также на продажу выставят 1,33% принадлежащих государству акций Морского научно-производственного объединения по промышленному рыболовству.
До 2019 года планируется продать долю Минобороны РФ в газете "Страж Балтики" и часть опытного конструкторского бюро "Факел".
В Калининграде планируется приватизировать земельный участок на улице Огарева, 33. Согласно данным "Яндекс.Карт", там расположено консульство Греции. Продадут и нежилое помещение в доме № 105 по ул. Литовский Вал. В здании располагаются офисы фирм "Спецремстрой", "БМП". Согласно данным "Яндекс.Карт", само строение является историческим памятником "Бастион "Литауен". Оно построено в 1843—1860 годах по проекту Эрнста Людвига фон Астера.
В ближайшие два года будет приватизирован и участок на проспекте Калинина, 4, в Калининграде. На нём расположен памятник истории и культуры Равелин "Фридланский". В городе будет продано и нежилое помещение по улице Кирова, 17.
В Черняховске приватизируют участок площадью более 10 тыс. квадратных метров на ул. Промышленной, 3. В Светлогорске продадут два земельных участка по Калининградскому проспекту.
Ранее стало известно
, что Росимущество выставило на торги акции АО "Янтарный сказ", расположенного на улице Карла Маркса в Калининграде. Стартовая цена акций достигает полумиллиарда рублей.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.