"Янтарный сказ" и "Факел": утверждён план приватизации в Калининградской области до 2019 года (список объектов)

В правительстве России утвердили план приватизации различных объектов до 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Среди обществ, приватизация 100% акций которых запланирована в Калининградской области, указаны "Янтарный сказ" и "Спецстрой". Также на продажу выставят 1,33% принадлежащих государству акций Морского научно-производственного объединения по промышленному рыболовству.



До 2019 года планируется продать долю Минобороны РФ в газете "Страж Балтики" и часть опытного конструкторского бюро "Факел".



В Калининграде планируется приватизировать земельный участок на улице Огарева, 33. Согласно данным "Яндекс.Карт", там расположено консульство Греции. Продадут и нежилое помещение в доме № 105 по ул. Литовский Вал. В здании располагаются офисы фирм "Спецремстрой", "БМП". Согласно данным "Яндекс.Карт", само строение является историческим памятником "Бастион "Литауен". Оно построено в 1843—1860 годах по проекту Эрнста Людвига фон Астера.



В ближайшие два года будет приватизирован и участок на проспекте Калинина, 4, в Калининграде. На нём расположен памятник истории и культуры Равелин "Фридланский". В городе будет продано и нежилое помещение по улице Кирова, 17.



В Черняховске приватизируют участок площадью более 10 тыс. квадратных метров на ул. Промышленной, 3. В Светлогорске продадут два земельных участка по Калининградскому проспекту.