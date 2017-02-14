В правительстве рассказали, какие калининградские замки и форты будут проданы с молотка
Прейсиш-Эйлау. Автор фото: Альберт Адылов
Правительство Калининградской области намерено приватизировать ряд объектов культурного наследия. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказала руководитель регионального агентства по имуществу Наталья Кузнецова.
В ближайшие два года планируется выставить на торги замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске (общая площадь больше 3 тыс. кв. м — Прим. Ред.). Форт "Морской" на Балтийской косе намерены сдать в аренду. На торги выставят и здание мемориального комплекса командного пункта 43-й армии в посёлке Холмогоровка.
Врио губернатора Антон Алиханов подчеркнул, что работы по приватизации необходимо продолжать.
"Этот список будет корректироваться в течение года. Самые ликвидные пока не включены. у нас не стоит задача быстрее податься, есть задача продаться дороже", - заявил врио губернатора Антон Алиханов.
В конце декабря прокуратура Калининградской области потребовала
от агентства по имуществу отремонтировать замок Прейсиш-Эйлау, повреждённый после пожара в 2014 году. В ходе проведённой проверки прокуратура установила, что региональное агентство по имуществу нарушило закон об охране памятников культурного наследия. В неудовлетворительном состоянии находились крыша, обрешётка, кровля и стропила. Замок не соответствует требованиям безопасности нахождения в нём людей.
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