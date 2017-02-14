В правительстве рассказали, какие калининградские замки и форты будут проданы с молотка

Правительство Калининградской области намерено приватизировать ряд объектов культурного наследия. Об этом во вторник, 14 февраля, рассказала руководитель регионального агентства по имуществу Наталья Кузнецова.

В ближайшие два года планируется выставить на торги замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске (общая площадь больше 3 тыс. кв. м — Прим. Ред.). Форт "Морской" на Балтийской косе намерены сдать в аренду. На торги выставят и здание мемориального комплекса командного пункта 43-й армии в посёлке Холмогоровка.

Врио губернатора Антон Алиханов подчеркнул, что работы по приватизации необходимо продолжать.

"Этот список будет корректироваться в течение года. Самые ликвидные пока не включены. у нас не стоит задача быстрее податься, есть задача продаться дороже", - заявил врио губернатора Антон Алиханов.