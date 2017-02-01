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Главная Новости Общество

В правительстве предложили обустроить сквер на месте снесённого здания калининградской кондитерской фабрики

Автор: Владимир Аксёнов
20:06
  1704 1
  • Фото Александра Подгорчука
Фото Александра Подгорчука
Правительство Калининградской области предлагало создать парковую зону на месте бывшей кондитерской фабрики. Об этом заместитель председателя регионального правительства Гарри Гольдман заявил эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская Правда - Калиниград" в среду, 1 февраля.
 
Власти ведут переговоры с собственником земельного участка — компанией "Акфен". Речь идёт о возможной мене земельного участка.
 
"Антон Алиханов ставил задачу о мене участка, чтобы на этом месте разбить сквер, сделать полноценную парковую зону. В процессе разговора собственник согласился рассмотреть варианты, но это пока без гарантий. Находимся в процессе переговоров", - сообщил Гольдман.
 
Ранее несколько десятков калининградцев вновь выступили против строительства девятиэтажного дома на Нижнем озере и апарт-отеля на территории бывшей кондитерской фабрики. Своё мнение горожане высказали на встрече с представителями региональных и городских властей.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Prist
Prist #
20:34
Искренне жаль, что ради сиюмитутной наживы кучки упырей, безжалостно сносятся исторические здания Кёнигсберга.
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