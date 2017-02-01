В правительстве предложили обустроить сквер на месте снесённого здания калининградской кондитерской фабрики
Фото Александра Подгорчука
Правительство Калининградской области предлагало создать парковую зону на месте бывшей кондитерской фабрики. Об этом заместитель председателя регионального правительства Гарри Гольдман заявил эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская Правда - Калиниград"
в среду, 1 февраля.
Власти ведут переговоры с собственником земельного участка — компанией "Акфен". Речь идёт о возможной мене земельного участка.
"Антон Алиханов ставил задачу о мене участка, чтобы на этом месте разбить сквер, сделать полноценную парковую зону. В процессе разговора собственник согласился рассмотреть варианты, но это пока без гарантий. Находимся в процессе переговоров", - сообщил Гольдман.
Ранее несколько десятков калининградцев вновь выступили
против строительства девятиэтажного дома на Нижнем озере и апарт-отеля на территории бывшей кондитерской фабрики. Своё мнение горожане высказали на встрече с представителями региональных и городских властей.
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