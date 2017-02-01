Стала известна стоимость земли под строительство памятника Владимиру в Калининграде

Участок земли возле Площади Победы, переданный РПЦ в безвозмездное пользование под строительство памятника Владимиру стоит более 5 млн рублей. Об этом со ссылкой на информацию пресс-службы горсовета сообщает "Комсомольская правда"
в Калининграде.
По данным пресс-службы, точная цена участка составляет 5 млн 15 тысяч 358 рублей 61 копейку. По словам председателя горсовета депутатов Андрея Кропоткина, памятник может появиться уже в этом году.
Участок возле площади Победы под строительство памятника Владимиру был передан
РПЦ по решению городского совета в среду, 1 февраля.
Речь идёт об участке возле площади Победы — между парковкой автотранспорта на ул. Гаражной и центральным входом в храм Христа Спасителя. Инициатором установки монумента выступил
глава Калининграда Александр Ярошук. Эскиз 10-метрового памятника разработал народный художник России, автор скульптурной композиции "Штыковая атака" в Гусеве и памятной доски Твардовскому в Черняховске Владимир Суровцев.
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