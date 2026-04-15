В центре Калининграда готовят площадку под памятник князю Владимиру

В Калининграде на месте, где ранее стоял крест перед храмом Христа Спасителя, готовят площадку под памятник князю Владимиру. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе епархии.

Уже установлен постамент. Когда монумент будет готов полностью, неизвестно. «Мы пока не можем дать такую информацию», — уточнил представитель пресс-службы.

Прохожие обратили внимание на отсутствие информационного щита на ограждении стройки. В епархии предложили направить официальный запрос.