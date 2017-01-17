Участок возле площади Победы в Калининграде планируют отдать РПЦ
Эскиз, предоставленный городской администрацией
Калининградские депутаты планируют передать РПЦ в безвозмездное пользование участок возле площади Победы между парковкой автотранспорта на ул. Гаражной и центральным входом в храм Христа Спасителя под установку памятника Святому Равноапостольному Великому Князю Владимиру. Этот вопрос рассмотрят на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности в четверг, 19 января, сообщается на сайте
городского совета депутатов.
Напомним, что инициатором установки монумента выступил
глава Калининграда Александр Ярошук. Эскиз 10-метрового памятника разработал
народный художник России, автор скульптурной композиции "Штыковая атака" в Гусеве и памятной доски Твардовскому в Черняховске Владимир Суровцев.
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