Песков прокомментировал законопроект о декриминализации побоев в семье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о декриминализации побоев в семье. Он сказал, что стране необходимы юридические нормы, препятствующие семейному насилию. Об этом сообщает
Life.
"Надо чётко дифференцировать семейные отношения и рецидивные случаи. Когда вы законопроект прочитаете, то в случае рецидивов там ответственность подразумевается. Но гипертрофированное призвание к ответственности за различные проявления семейных отношений — это вряд ли было бы целесообразно", — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что ответственность за побои нужна и необходимо правовое поле, препятствующее семейному насилию. "Но отождествлять с семейным насилием какие-то незначительные проявления и гипертрофированно оценивать — вряд ли уместно", — добавил он.
Ранее стало известно, что Госдума во втором чтении приняла
законопроект о декриминализации побоев в семье. Документ предполагает перевод таких инцидентов из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, если проступок совершается впервые. Это касается "нетяжких побоев в отношении детей, беременных женщин и беспомощных граждан".
Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота
@klopsrubot
и отправьте ему сообщение
t919
Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.