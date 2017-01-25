Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект о декриминализации побоев в семье. Он сказал, что стране необходимы юридические нормы, препятствующие семейному насилию. Об этом сообщает Life.



"Надо чётко дифференцировать семейные отношения и рецидивные случаи. Когда вы законопроект прочитаете, то в случае рецидивов там ответственность подразумевается. Но гипертрофированное призвание к ответственности за различные проявления семейных отношений — это вряд ли было бы целесообразно", — заявил Песков.



Пресс-секретарь президента отметил, что ответственность за побои нужна и необходимо правовое поле, препятствующее семейному насилию. "Но отождествлять с семейным насилием какие-то незначительные проявления и гипертрофированно оценивать — вряд ли уместно", — добавил он.

Ранее стало известно, что Госдума во втором чтении приняла законопроект о декриминализации побоев в семье. Документ предполагает перевод таких инцидентов из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения, если проступок совершается впервые. Это касается "нетяжких побоев в отношении детей, беременных женщин и беспомощных граждан".