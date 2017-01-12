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Алиханов: Взлётная полоса в Храброво от ЧП с самолётом не пострадала

12:25
  562 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Взлётно-посадочная полоса в калининградском аэропорту Храброво не пострадала в результате ЧП с Airbus A321, который 3 января выехал за пределы ВПП, потому аэропорт не будет предъявлять претензий к перевозчику. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова в кулуарах Гайдаровского форума в Москве.

"Повреждения самой полосы не произошло никакого. Стойка самолёта подломилась уже за её пределами, и он носом "пропахал" поле, условно говоря, рядом с полосой; за это я не думаю, что кто-то будет выставлять им (авиакомпании) какие-то большие претензии", — сказал Алиханов.

Вместе с этим глава региона анонсировал совещание с участием руководства Росавиации по вопросам реконструкции Храброво в 20-х числах января. По словам Алиханова, на нём обсудят отсутствие у аэропорта тяжёлой техники.

"Представители нового владельца аэропорта (холдинг "Новапорт") будут на этом совещании, и одним из вопросов будет в том числе ход работ по новому терминальному комплексу (Храброво), рассмотрим вопросы финансирования приобретения этой техники", — сказал Алиханов.

Напомним, во вторник, 3 января, в Храброво за пределы ВПП выехал самолёт "Аэрофлота", у которого сломалось шасси. На борту находились 167 человек. Никто из них не пострадал.

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