В Калининграде изъяли из оборота 15 запрещённых спиртосодержащих продуктов
В Калининградской области за две недели (с 26 декабря 2016 года по 9 января 2017 года) представители Роспотребнадзора проверили 342 торговых объекта. У двух продавцов была обнаружена запрещённая к продаже продукция. Из оборота изъято 15 единиц, составлено 2 протокола об административном правонарушении.
Управление напоминает, что с 23 декабря 2016 года юридические лица и индивидуальные предприниматели должны приостановить на месяц розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).
Мероприятия по контролю временного запрета розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией продолжаются.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали
, какую спиртосодержащую косметику продавать разрешено и посоветовали сообщать
о нарушителях по телефонам горячей линии.
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