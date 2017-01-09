В Калининграде изъяли из оборота 15 запрещённых спиртосодержащих продуктов

В Калининградской области за две недели (с 26 декабря 2016 года по 9 января 2017 года) представители Роспотребнадзора проверили 342 торговых объекта. У двух продавцов была обнаружена запрещённая к продаже продукция. Из оборота изъято 15 единиц, составлено 2 протокола об административном правонарушении.



Управление напоминает, что с 23 декабря 2016 года юридические лица и индивидуальные предприниматели должны приостановить на месяц розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).



Мероприятия по контролю временного запрета розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией продолжаются.