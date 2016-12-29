В Роспотребнадзоре рассказали, какую спиртосодержащую косметику продавать разрешено

Роспотребнадзор уточнил перечень спиртосодержащей косметики, которую разрешено продавать, несмотря на временную приостановку реализации таких товаров после массового отравления "Боярышником". Информация содержится в документе, который выпустило ведомство.



Так, не нужно убирать с прилавков средства по уходу за волосами, кремы, скрабы, масла, лосьоны, дезодоранты, освежители воздуха, маникюрные жидкости, антистатики, полироли, влажные салфетки, кремы и спреи для ухода за обувью.



Однако все товары должны иметь аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором или такую консистенцию, которая не позволяет употребить средства в пищевых целях.

Ранее сообщалось, что из-за запрета на "Боярышник" пострадал рынок косметики.