В Роспотребнадзоре просят сообщать о продаже непищевой спиртосодержащей продукции (телефон)

В праздники заработает горячая линия Роспотребнадзора для жалоб на продажу спиртосодержащей продукции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года калининградцев просят сообщать о фактах незаконной реализации в розничной торговой сети спиртосодержащей непищевой продукции по телефону горячей линии 8 (4012) 53-69-42. Телефон будет работать круглосуточно.



Напомним, торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей) Напомним, торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей) запрещена на месяц.