В Роспотребнадзоре просят сообщать о продаже непищевой спиртосодержащей продукции (телефон)
В праздники заработает горячая линия Роспотребнадзора для жалоб на продажу спиртосодержащей продукции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года калининградцев просят сообщать о фактах незаконной реализации в розничной торговой сети спиртосодержащей непищевой продукции по телефону горячей линии 8 (4012) 53-69-42. Телефон будет работать круглосуточно.
Напомним, торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей) запрещена
на месяц.
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