В России запретили продажу непищевой спиртосодержащей продукции

Роспотребнадзор временно запретил продажу непищевой спиртосодержащей продукции. В ведомстве сообщают, что 23 декабря было издано постановление главного государственного санитарного врача о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов. Исключения составляют парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.
Соответствующая информация направлена в правительство Калининградской области, главам всех муниципальных образований, правоохранительные органы, хозяйствующим субъектам.
Роспотребнадзор по Калининградской области в ближайшее время проведёт рейдовые проверки, чтобы проконтролировать исполнение приказа.
Продукцию будут изымать из оборота, арестовывать, а продавцов — штрафовать.
Калининградцев, которые обнаружили запрещённую продукцию в торговой сети, просят незамедлительно информировать управление Роспотребнадзора по телефонам: 84012 536942, 84012616948.
Напомним, в Иркутске число жертв отравления "Боярышником" выросло
до 76.
В Роспотребнадзоре напоминают, что употребление непищевой спиртосодержащей продукции опасно для жизни и здоровья.
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