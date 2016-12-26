В России запретили продажу непищевой спиртосодержащей продукции

Роспотребнадзор временно запретил продажу непищевой спиртосодержащей продукции. В ведомстве сообщают, что 23 декабря было издано постановление главного государственного санитарного врача о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов. Исключения составляют парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.



Соответствующая информация направлена в правительство Калининградской области, главам всех муниципальных образований, правоохранительные органы, хозяйствующим субъектам.



Роспотребнадзор по Калининградской области в ближайшее время проведёт рейдовые проверки, чтобы проконтролировать исполнение приказа.



Продукцию будут изымать из оборота, арестовывать, а продавцов — штрафовать.



Калининградцев, которые обнаружили запрещённую продукцию в торговой сети, просят незамедлительно информировать управление Роспотребнадзора по телефонам: 84012 536942, 84012616948.



Напомним, в Иркутске число жертв отравления "Боярышником" Напомним, в Иркутске число жертв отравления "Боярышником" выросло до 76.

В Роспотребнадзоре напоминают, что употребление непищевой спиртосодержащей продукции опасно для жизни и здоровья.