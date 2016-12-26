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Главная Новости Общество

В России запретили продажу непищевой спиртосодержащей продукции

11:19
  585 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Роспотребнадзор временно запретил продажу непищевой спиртосодержащей продукции. В ведомстве сообщают, что 23 декабря было издано постановление главного государственного санитарного врача о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов. Исключения составляют парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.  

Соответствующая информация направлена в правительство Калининградской области, главам всех муниципальных образований, правоохранительные органы, хозяйствующим субъектам. 

Роспотребнадзор по Калининградской области в ближайшее время проведёт рейдовые проверки, чтобы проконтролировать исполнение приказа.

Продукцию будут изымать из оборота, арестовывать, а продавцов — штрафовать.

Калининградцев, которые обнаружили запрещённую продукцию в торговой сети, просят незамедлительно информировать управление Роспотребнадзора по телефонам: 84012 536942, 84012616948. 

Напомним, в Иркутске число жертв отравления "Боярышником" выросло до 76.
 
В Роспотребнадзоре напоминают, что употребление непищевой спиртосодержащей продукции опасно для жизни и здоровья.
 

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«В Иркутске несколько десятков человек отравились концентратом для ванн "Боярышник"»

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