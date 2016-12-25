Ансамбль Александрова в 2017 году должен был открывать калининградский фестиваль "Янтарное ожерелье"

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова должен был выступить на калининградском фестивале "Янтарное ожерелье". Об этом Клопс.Ru рассказал директор Калининградской филармонии Виктор Бобков. По его словам, уже была оговорена дата концерта: 5 апреля 2017 года. Как объяснил директор филармонии, пока "по понятным причинам" это решение откладывается.

Виктор Бобков поделился воспоминаниями о погибшем в крушении самолёта над Чёрным морем художественном руководителе ансамбля, генерал-лейтенанте Валерии Халилове. "Мы с ним вместе учились с детства, мы с ним были большие друзья, нас с ним объединяло очень многое, - поделился Бобков. - Последний раз я разговаривал с ним по телефону 22 декабря, три дня назад, а встречались мы с ним в последний раз в Москве, в ноябре месяце". С Халиловым Виктор Васильевич учился в Суворовском училище с 1963 года и сейчас вспоминает его как великолепного человека и отличного профессионала: "То, что он сделал такую выдающуюся карьеру, совершенно не повлияло на его человеческие качества: он был всегда для любого доступен, близок, делал всё, что в его силах, чтобы помочь коллегам, от офицера-дирижёра до рядового музыканта".