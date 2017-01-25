Главврач о педиатре, осмотревшей ребёнка в подъезде: Накажем, но увольнять не будем

Врача, который отказался подниматься на шестой этаж и провёл осмотр ребёнка в подъезде, не будут отстранять от работы. Об этом радиостанции "Говорит Москва
" рассказала главврач детской городской поликлиники № 6 Калининграда Наталья Виноградова. Она отметила, что педиатра накажут, но добавила, что информация в СМИ была преувеличена.
"Все, кто освещал это, все солгали. У меня глубокие сожаления, что из единичного случая вот такое делается. Я считаю, что врач виноват, но не до такой степени, как всё это было раздуто. Врача накажут, приказ издали. Сейчас она на больничном. Лежит в больнице. У ребёнка было 37,2, а не 38,5, ребёнок без документов. Никаких документов бабушка с дедушкой тоже не представили", — рассказала Виноградова.
Напомним, 2 января 2017 года педиатр, приехавшая по вызову из поликлиники, узнала о поломке лифта в доме пациента и отказалась
подниматься на шестой этаж. В итоге пятилетнего мальчика, у которого была высокая температура, медик решила осмотреть прямо в подъезде — на первом этаже, куда ребёнка вынес на руках дедушка. В отношении врача-педиатра, которая из-за сломанного лифта отказалась подняться на 6-й этаж для осмотра ребёнка, начато
служебное расследование, СК проводит
проверку.
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