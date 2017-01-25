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Главная Новости Здоровье

Главврач о педиатре, осмотревшей ребёнка в подъезде: Накажем, но увольнять не будем

14:40
  2070 3
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Врача, который отказался подниматься на шестой этаж и провёл осмотр ребёнка в подъезде, не будут отстранять от работы. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказала главврач детской городской поликлиники № 6 Калининграда Наталья Виноградова. Она отметила, что педиатра накажут, но добавила, что информация в СМИ была преувеличена. 

"Все, кто освещал это, все солгали. У меня глубокие сожаления, что из единичного случая вот такое делается. Я считаю, что врач виноват, но не до такой степени, как всё это было раздуто. Врача накажут, приказ издали. Сейчас она на больничном. Лежит в больнице. У ребёнка было 37,2, а не 38,5, ребёнок без документов. Никаких документов бабушка с дедушкой тоже не представили", — рассказала Виноградова.

Напомним, 2 января 2017 года педиатр, приехавшая по вызову из поликлиники, узнала о поломке лифта в доме пациента и отказалась подниматься на шестой этаж. В итоге пятилетнего мальчика, у которого была высокая температура, медик решила осмотреть прямо в подъезде — на первом этаже, куда ребёнка вынес на руках дедушка. В отношении врача-педиатра, которая из-за сломанного лифта отказалась подняться на 6-й этаж для осмотра ребёнка, начато служебное расследование, СК проводит проверку.

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«Педиатр отказалась подниматься к больному ребёнку и осматривала его в подъезде»

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3 комментария Правила комментирования

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Иван Иванович
Иван Иванович #
14:48
"Все, кто освещал это, все солгали. У меня глубокие сожаления, что из единичного случая вот такое делается. Я считаю, что врач виноват, но не до такой степени, как всё это было раздуто. Врача накажут, приказ издали. Сейчас она на больничном. Лежит в больнице. У ребёнка было 37,2, а не 38,5, ребёнок без документов. Никаких документов бабушка с дедушкой тоже не представили", — рассказала Виноградова". - отсутствие документов не повод отказывать в лечении и подниматься к больному. По Первому каналу про температуру в 38 сказал дедушка, а не СМИ.
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Хрюн Pазоритель
Хрюн Pазоритель #
15:45
Все либерасты сейчас с пеной у рта будут требовать смертной казни, напрочь забывая об основном принципе гуманизма - человеколюбии. И то, что уважаемый главный врач принял решение провести расследование, и по его результатам нерадивый специалист получил справедливое взыскание, лишь подтверждает торжество Закона в Государстве Российском. Слава Владимиру Владимировичу Путину!
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Sermix
Sermix #
15:19
Я вообще не понимаю,причём здесь температура и есть у бабушки с дедушкой какие документы на ребёнка или нет.!Вызвали к больному ребёнку-поднимись в квартиру,вымой руки,одень белый халат,повяжи маску а потом уже осматривай ребёнка.Это элементарная культура и личная гигиена врача.Бардак одним словом.И это глав.врач детской больницы что-то ещё пытается сказать в оправдание своего педиатра!Рыба гниёт с головы как известно.Хотя бы элементарно извинилась перед родителями малыша,заткнулась и не вякала.А такую картину кто нибудь видел,как у входа в приёмный покой больницы или в курилке соберётся толпа молодых медсестёр, врачей и стоят в белых халатах все курят,а потом в этих же халатах идут в палаты к больным и на операции.Бардак одним словом.Сейчас начнётся очередной проф.осмотр в БСМП на ул.А.Невского и будет там полный бардак.Хотя бы элементарную очередь по талонам сделали.Автоматы поставили.
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