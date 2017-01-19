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"Лифт сломался? Не пойду!": в Калининграде педиатр отказалась подниматься к больному ребёнку и осматривала его в подъезде

Автор: Екатерина Медведева
19:23
  2916 15
  • Фото из семейного архива
Фото из семейного архива
В Калининграде педиатр осмотрела больного ребёнка в подъезде, потому что не захотела подниматься на шестой этаж пешком. Как рассказали Клопс.Ru родные мальчика, они уже написали жалобу в региональный Минздрав и в ближайшее время намерены обратиться в прокуратуру.

Усталый врач

"У меня много вызовов. Я очень устала. Или спускайтесь сейчас сами, или шестого числа приходите на приём к вашему участковому педиатру", — эти слова медик средних лет адресовала пенсионеру, который прибежал на первый этаж, чтобы её встретить.
 
История произошла в новогодние праздники, второго января 2017 года, в одной из многоэтажек по улице Согласия. Пятилетний Миша, которого накануне родители привезли из Санкт-Петербурга погостить у бабушки и дедушки, почувствовал себя плохо: у него начался кашель и поднялась высокая температура. Этим же утром его родные позвонили в детскую поликлинику № 6 и вызвали врача на дом.
 
Примерно к обеду в квартиру по домофону позвонила врач. Пенсионеры открыли дверь подъезда и стали ждать появления медика. Однако вместо этого раздался очередной звонок в домофон — педиатр жаловалась на то, что лифт сломан, и заявляла, что не намерена подниматься пешком.
 
"Муж спустился к ней вниз. Мы решили, что, может быть, у неё просто сумка тяжёлая и ей надо помочь, но она наотрез отказалась подниматься по лестнице, — вспоминает бабушка мальчика Нина Ильинична. — Сначала я хотела отказаться от услуг этого врача. Думаю, если что, то вызову скорую. Но у Мишеньки не так давно в садике был карантин из-за скарлатины, да и кашлял он очень сильно — я за него не на шутку боялась. Сама медсестрой работала, поэтому знаю, что если вовремя не выявить недуг, то последствия могут быть плачевными".
 
Пришлось пожилому мужчине подниматься обратно в квартиру и вновь спускаться, уже неся на руках больного внука, которого бабушка успела наспех одеть.
 
"Прямо в подъезде мы поставили Мишу, который, естественно, был очень слаб из-за болезни. Педиатр посветила фонариком ему в рот, чтобы заглянуть в горло, а затем, задрав куртку, послушала лёгкие. Конечно, я понимала, что в таких полевых условиях нормально осмотреть ребёнка нельзя. Я спросила у неё, точно ли она ничего не упустила, но она была убеждена, что этого достаточно", — вздыхает Нина Ильинична.
 
Медик поставила диагноз "ОРВИ", и его позже подтвердила приехавшая к ребёнку уже другой педиатр. Лечение, по словам родных, было назначено адекватное. Выздоровление Миши заняло примерно неделю. Однако крайне неприятные ощущения от произошедшего семья не забудет.

Чтобы не стало нормой

Чтобы подобное отношение врачей к маленьким пациентам не стало в Калининграде нормой, в тот же день отец мальчика Юрий Наговицын написал в интернет-приёмную регионального министерства здравоохранения претензию с указанием всех деталей произошедшего.
 
"Первая мысль была сесть на самолёт и полететь в Калининград, но, рассудив, что сын под присмотром родных и серьёзного недуга у него не обнаружено, я решил просто поставить в известность руководство поликлиники о поведении подчинённых. Так как на дворе были новогодние праздники, то дозвониться до главврача не удалось. Я попытался оставить отзыв через сайт медучреждения, но ничего не вышло. В итоге мне пришлось писать в Минздрав", — рассказал Юрий.
 
Каникулы закончились, ребёнок поправился и вернулся к родителям в Санкт-Петербург. Из министерства мужчина ответа до сих пор не получил, зато ему позвонили из областной прокуратуры и поинтересовались, не хочет ли он написать обращение по поводу произошедшего с сыном в их ведомство.
 
"Если бы мне в Минздраве ответили сразу и пообещали разобраться в ситуации, то я бы не стал прибегать к помощи прокурора, а так, наверное, всё-таки напишу заявление с просьбой провести проверку. Ведь не должно быть такого отношения ни к каким пациентам, а тем более если речь идёт о детях! В Питере наша участковая педиатр 31 декабря чуть ли не до полуночи ходила по больным — не успела к новогоднему столу. А тут врач по лестнице пройтись отказалась... А если бы лифта в доме априори не было? Я считаю, что медик, который давал клятву Гиппократа, так себя вести не должен!" — заключил Юрий.
 
Редакция Клопс.Ru направила запросы в областной Минздрав и Росздравнадзор. 
 

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15 комментариев Правила комментирования

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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
19:32
Лифт не работает из-за нерадивых соседей не плательщиков услуг ЖКХ и алкоты.
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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
19:37
А в клятве Гиппократа про лифт ни слова не сказано.
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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
19:40
И вообще, из-за такого ябеды уводят нормального педиатра.
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Somethin
Somethin Somethin #
19:42
Уволить к чертям за нарушение клятвы Гипократа и запретить заниматься медицинской деятельностью.
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kmzkmz
kmz kmz #
19:53
Какой Клятвы???? Кто ее давал????  Меньше газеты читайте, а лучше ту Клятву прочтите.... Там, кстати, аборты запрещены..... 
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kmzkmz
kmz kmz #
20:03
У нас половина страны клялась строить коммунизм и беззаветно следовать заветам Ильича!
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kmzkmz
kmz kmz #
19:51
Сколько можно про клятву Гиппократа, которую ... ни один из медиков никогда не давал!!! В дипломе врачей СССР отметка о принятии присяги врача Советского Союза, в которой закреплено руководство принципами КОММУНИСТИЧЕСКОЙ морали  и ответственности перед  СОВЕТСКИМ государством! Ни о какой клятве Гиппократа никогда речи не шло! На смену присяги врача СССР  пришла клятва врача РФ. 
Касаемо данного случая, - женщину врача далеко не молодого возраста не оправдываю, но у каждого свои проблемы, в том числе и со здоровьем. Для семьи ребенка подъем на 6 этаж - единичный- их случай, а для нее - из 20  - 30 вызовов - каждый 2-3!!!! Тем же жильцам невдомек в подъезде лампочки вкрутить, а участковые пешком должны по темным подъездам на этажи подниматься и пешком по вызовам передвигаться.  Вообще система  бесплатных вызовов на дом из поликлиник- исключительно российская заслуга.... В той-же Москве участковые по вызовам не ходят, - для этого созданы специализированные мобильные  бригады. 
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svet"v"okoshke
svet"v"okoshke #
20:15
Если взялся за дело, то надо делать его хорошо, а "сколько платят" это уже вторично (знала же на какую зарплату шла, никто же не заставлял)
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Violeta
Николаева Юлия #
20:22
Вот так остаемся без врачей. Которые идут мизерную зарплату на которую не заставляют.
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svet"v"okoshke
svet"v"okoshke #
20:11
Надо молодых врачей посылать на вызывы, а уж если так вышло (её смена) и заменить не кем, то должна была, через "не могу" подняться к больному ребенку. Не можешь, не хочешь, увольняйся!
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Сергунчик
Сергунчик #
20:27
Вы скажите кем вы работаете и я вам 100 примеров найду того что вы свою работу выполняете ненадлежащим образом,саботируете должностные инструкции и быстро найду основание для вашего увольнения.Вы бы так в ментуру,или к чинушам пришли в мерию и права покачали бы.Вас бы там обложили трехэтажным матом и выгнали в шею,и ничего им бы за это не было.А врачи крайние и самые порядочные из всех чинуш,ментов , бюджетников и всего прочего сброда дармоедов,и все шишки на себя собирают.Врача тоже понять можно-попробуйте помотайтесь по вызовам целый день.
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Дана
Дана #
20:26
Ещё раз убедились,что Калининград - город ленивых и глупых...
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Сергунчик
Сергунчик #
20:32
Да вся страна такая,что там Калининград.Исключая вас конечно,с вашими многочисленными учеными степенями и значком ветерана труда за многолетний труд на благо отечеству.
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kmzkmz
kmz kmz #
20:43
Конечно, куда нам до Москвы с зарплатами в медицине минимум 100 тысяч, бесплатным проездом всех пенсионеров на всех видах городского транспорта, кроме такси, соответствующими пенсиями и отсутствием участковой службы как таковой,  а заодно, - практически 100% платным здравоохранением.  
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Advоkat
Advоkat #
20:43
Гнать таких из медицины! А если бы у ребенка было что-то посерьезнее ОРВИ!? А родителям и дедушкам/бабушкам стоило бы знать, что при высокой тем-ре (да еще с кашлем) надо вызывать скорую, а не в холодном подьезде ребенка врачу "показывать".
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