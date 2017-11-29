Закон о Калининградской ОЭЗ одобрен Совфедом и направлен на подпись президенту
Законопроект о Калининградской особой экономической зоне получил одобрение Совета Федерации и направлен на подпись президенту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Совфеда, сенатор от региона Алексей Коротков.
"Сегодня на повестке дня в Совете Федерации — наш калининградский вопрос. Представил коллегам основной закон о социально-экономическом развитии Калининградской области, ранее принятый в трёх чтениях Госдумой. Закон одобрен Советом Федерации и направляется на подпись президенту РФ. Сопровождающий его закон об изменениях в Налоговый кодекс уже подписан В.В. Путиным, ему присвоен номер 353-ФЗ от 27.11.2017", — написал Коротков.
В мае стало известно о том, что в Калининградской области сохранят
систему со льготами по страховым взносам для резидентов Особой экономической зоны. Соответствующий закон о Калининградской ОЭЗ внесли на рассмотрение
в администрацию президента. Алиханов заявлял
, что Калининградская область станет одной из самых привлекательных российских ОЭЗ. 9 августа законопроекты внесли в Госдуму РФ
. Клопс.Ru рассказывал
о том, что произошло с законом в ходе принятия и как он повлияет на бизнес в регионе.