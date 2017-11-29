Закон о Калининградской ОЭЗ одобрен Совфедом и направлен на подпись президенту

Законопроект о Калининградской особой экономической зоне получил одобрение Совета Федерации и направлен на подпись президенту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Совфеда, сенатор от региона Алексей Коротков.

"Сегодня на повестке дня в Совете Федерации — наш калининградский вопрос. Представил коллегам основной закон о социально-экономическом развитии Калининградской области, ранее принятый в трёх чтениях Госдумой. Закон одобрен Советом Федерации и направляется на подпись президенту РФ. Сопровождающий его закон об изменениях в Налоговый кодекс уже подписан В.В. Путиным, ему присвоен номер 353-ФЗ от 27.11.2017", — написал Коротков.