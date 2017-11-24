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Особые и экономические: объясняем, что произошло с законом о калининградской ОЭЗ и почему это вызвало шумиху

16:31
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На минувшей неделе прошли второе и третье чтение два пакета законопроектов, которые касаются региона. Это поправки в Налоговый кодекс и, собственно, закон "Об Особой экономической зоне в Калининградской области".
 
Изначально была договорённость с федеральными властями, что оба пакета будут рассматриваться одновременно. Этого не произошло. Что заставило немало понервничать представителей бизнес-сообщества. Однако областные власти уверены: предприниматели не осознают своего счастья.
 
Кроме того, серьёзную шумиху вызвала и история с налогом на движимое имущество. Что скрывается за цифрами, которыми оперируют власти, — в материале Клопс.Ru. Минимум скучного текста, максимум таблиц и картинок. Начнём. 
 

Какие льготы у резидентов ОЭЗ?

Поправки в Налоговый кодекс РФ "направлены на формирование благоприятного режима налогообложения" в рамках Калининградской ОЭЗ, значится в пояснительной записке. 
 

Налог на движимое имущество

 
В России вернут налог на движимое имущество. Ранее центр предоставлял бизнесу льготу и компании не платили за оборудование, приобретённое с 2013 по 2017 год. К слову, в 2016 году при ставке налога в 2,2% объём этой льготы из федерального бюджета составил 1 млрд рублей. Так правительство хотело стимулировать бизнес активнее вкладывать в обновление производства.
 
В 2018 году льгота будет отдана на откуп регионам. Они должны решить, оставлять её или отменить. При этом ставка налога не должна превышать 1,1%. Затем регионы получат право увеличивать её до 2,2%.
 
Калининградская область приняла решение освободить от этой нагрузки ряд компаний из различных сфер: сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, транспорт (за исключением железнодорожного), образование, здравоохранение и ряд других. Остальные платить будут. 
 
По плану региональных властей, за счёт нового налога в бюджет будет поступать около 150–200 млн рублей.
 

Повысятся ли цены в магазинах из-за отмены комиссионной торговли?

Тут стоит оговориться, что для сельхозпроизводителей действует налоговый спецрежим — ЕСХН (единый сельхозналог), который освобождает предпринимателей от всех остальных сборов (налога на прибыль, НДС и т.д.).
 
А дальше непосредственно про комиссионную торговлю. Как это было?
 
До 1 января 2017 года на территории области действовала комиссионная торговля. Агропроизводитель фактически не продавал торговой сети свою продукцию, а отдавал её на реализацию. Магазин выставлял ценник за свои услуги. Например, 10 рублей. Благодаря этому отсутствовал входящий НДС, а налог на добавленную стоимость уплачивался не со всей суммы, а только с наценки — с тех самых 10 рублей.
 
 
ЕСХН + НДС: в чём заключаются изменения?
 
Фактически Госдума приняла закон, который обязывает сельхозпроизводителей с оборотом более 100 млн рублей платить НДС. Постепенно эта планка станет ещё ниже — 60 млн рублей к 2022 году. Сельхозпроизводитель будет включать в поставочную стоимость товара НДС.
 
В этой схеме входящий НДС торговая сеть просто вычитает из своего исходящего, что в конечном счёте не должно влиять на рост цен. Во время переходного периода ответственность делилась пополам: половина наценки шла сельхозпроизводителю, половина — торговой сети. Эта договорённость длилась год.
 
 
"Для сельхозкомпаний, у которых оборот меньше 100 миллионов рублей, есть право перейти на эту схему, никаких ограничений для них нет. Появились заявления, что у нас опять вырастет цена продукции. Но весь рост в четыре-пять процентов, который мог произойти в связи с отменой комиссионной торговли, уже произошёл, а я напомню, что этой комиссионной торговли уже год как нет. Сейчас, наоборот, вводится та схема, которая должна откатить цены назад", — заявил глава региона Антон Алиханов.
 
 
"В большинстве своём ЕСХН пользовались только КФК —крестьянские фермерские хозяйства, мелкие и средние сельхозпроизводители. Их товары — это 7% от всего, что производится в Калининградской области. Крупным производителям выгоднее работать по НДС. У них в производственном цикле много затрат, которые они списывают на этот налог", — пояснила министр экономики Калининградской области Нинель Салагаева.

Что ещё важного надо знать об ОЭЗ в регионе?

С января 2018 года:
 
— Срок действия режима ОЭЗ продлён с нынешнего 2031 года до 31 декабря 2045 года.
 
 
— Территория ОЭЗ расширена на внутренние морские воды и территориальное море (этот пункт позволяет реализовывать проекты на территории всей акватории, пользуясь режимом беспошлинного ввоза сырья, оборудования и комплектующих).
 
— Снижается инвестиционный порог для получения статуса резидента ОЭЗ для двух категорий: в сфере IT до 1 млн рублей и для представителей фармбизнеса до 10 млн рублей. Эти средства должны быть вложены в экономику Калининградской области в течение трёх лет. Сейчас пониженный инвестиционный порог в 50 млн рублей действует для проектов в сфере туризма, сельского хозяйства, рыболовства и рыбоводства, переработки. IT-компания "БАРС Груп" уже заявила о планах по открытию в Калининградской области дочернего предприятия, которое станет резидентом Особой экономической зоны и воспользуется соответствующими преференциями. 
 
 
— Кроме того, в Калининградской области предлагается ввести упрощённый порядок оформления виз для иностранцев. Он предусматривает возможность их получения в форме электронного документа. Выдаваться документ будет без консульских сборов. Заявку на визу можно будет запросить за четыре дня через интернет. Действовать документ будет в течение восьми дней. Цель поездки может быть деловой, туристической или гуманитарной.
 
Электронные визы начнут выдавать не позднее 1 июля 2019 года, потому что пограничной службе ФСБ нужно выполнить необходимые работы на пунктах пропуска. На реализацию мероприятий в 2018 году требуется 76 млн рублей.
"Есть так называемый список Владивостока, в который входит 17 государств. У нас будет изменённый формат, мы будем заявляться на все страны Евросоюза, а дальше посмотрим", — пояснил губернатор Антон Алиханов. 
Сейчас пакет утвержденных Госдумой калининградских законопроектов поступил в Совфед. Они вступят в силу после подписания главой государства и официального опубликования.

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