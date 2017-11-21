"Калининградская область манит возможностями": IT-компания "БАРС Груп" планирует открыть предприятие-резидент ОЭЗ

IT-компания "БАРС Груп" планирует открыть в Калининградской области дочернее предприятие, которое станет резидентом Особой экономической зоны и воспользуется соответствующими преференциями. Об этом во вторник, 21 ноября, во время пресс-конференции сообщил гендиректор компании Тимур Ахмеров.

"Мы заявили о таком нашем желании, но не до конца ещё все вопросы согласовали. Мы в проработке того, как воспользоваться налоговыми льготами. Калининградская область очень манит своими возможностями Особой экономической зоны", — заявил Тимур Ахмеров.

Ахмеров рассказал, что в Калининградской области уже открыт филиал "БАРС Груп", но для того чтобы воспользоваться льготами резидента ОЭЗ, компания может открыть дочернее предприятие.

"В цифровой экономике есть статистика, что в США формирование одного высокотехнологичного рабочего места, а IT-специалисты попадают под эту формулировку, влечёт за собой создание 4,9 рабочего места для других специальностей. Мы считаем, что новое молодое поколение — это тот потенциал кадров, который мы сможем использовать и воспитывать, чтобы здесь развивать цифровую экономику субъекта. Мы хотим создать здесь кадровый потенциал, который мог бы разрабатывать российское программное обеспечение для тиражирования его в Европу", — поделился планами Ахмеров.