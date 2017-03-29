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Калининградская область первой в России получит компенсации за утепление домов

15:35
  440 0
Фото из архива Клопс.Ru
Калининградская область станет первым регионом, который получит компенсации за утепление домов. Об этом сообщает ГТРК "Калининград", ссылаясь на слова главы регионального Фонда капремонта Оксаны Астаховой.

"Область станет пилотным регионом, где управляющие компании и собственники смогут возместить часть средств, потраченных на капремонт с целью экономии ресурсов", — сообщила Астахова.

Рассчитывать на компенсации смогут жители, чьи дома не старше шестидесяти лет и оснащены общедомовыми счётчиками. Среди большинства собственников не должно быть должников по коммуналке. А экономия энергоресурсов после проведённых работ должна быть не менее десяти процентов. Если жильцы потратят на утепление дома около миллиона рублей, им вернут триста-четыреста тысяч.

"Есть сейчас предельные показатели. Это не более пятидесяти процентов от общей стоимости работ, энергоэффективных именно мероприятий. И не более пяти миллионов на дом, но это достаточно высокий показатель, такой суммы, конечно, не будет. Есть ещё показатель, который её снижает, это не более двухкратного размера экономии потреблённых ресурсов в течение календарного года. И дальше зависит от того, какой процент мы сэкономим", — рассказала Астахова.

Напомним, в Калининградской области начался приём заявок от собственников на повышение энергоэффективности многоквартирных домов. Речь идёт о замене окон, утеплении фасадов, оборудовании домов индивидуальными тепловыми пунктами и регуляторами температурного режима.

Если улучшить энергоэффективность дома, затраты жильцов на коммунальные услуги сократятся. Инструкция, как подать заявку, находится на сайте в разделе "Как получить финансирование / Финансовая поддержка капитального ремонта в 2017 году".

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