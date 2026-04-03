Попробовав его, гости отказываются уходить без добавки: пробуем приготовить тирамису на домашней кухне

Ингредиенты

желтки — 5 шт.; белки — 3 шт.; сыр маскарпоне — 500 г; сахар — 100 г; кофе — 400 мл; печенье савоярди — 24 шт; какао — 2 ст. л.

Приготовление

Заварить крепкий кофе и полностью остудить его. По желанию в напиток можно добавить пару капель коньяка.

Разбить яйца в две миски, отделив желтки от белков. Первые взбить миксером до светлой массы, вторые — до крепких пиков с сахаром и щепоткой соли.

К желткам частями добавить маскарпоне, чтобы получился гладкий однородный крем. Затем аккуратно вмешать меренгу, не разрушая нежную текстуру.

Печенье савоярди быстро окунуть в кофе таким образом, чтобы внутри оно оставалось суховатым. Выложить в форму или порционные креманки слой печенья, покрыть кремом и чередовать слои до краёв ёмкости. Сверху посыпать порошком какао. Готовый десерт убрать в холодильник настаиваться минимум на шесть часов

Совет редакции

Каждый слой десерта лучше укладывать перпендикулярно предыдущему. Так десерт будет лучше держать форму при нарезке. Кроме того, кондитеры не рекомендуют заменять маскарпоне сыром филадельфия, так как его вкус слишком нейтральный.