Попробовав его, гости отказываются уходить без добавки: пробуем приготовить тирамису на домашней кухне

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Маскарпоне — один из самых популярных десертов итальянской кухни. Во всём мире трудно найти человека, которому не нравится его нежный вкус и воздушная текстура. Но идти за ним в ресторан совсем не обязательно, ведь тирамису можно приготовить самостоятельно за считанные минуты.

Ингредиенты

  1. желтки — 5 шт.;
  2. белки — 3 шт.;
  3. сыр маскарпоне — 500 г;
  4. сахар — 100 г;
  5. кофе — 400 мл;
  6. печенье савоярди — 24 шт;
  7. какао — 2 ст. л.

Приготовление

Заварить крепкий кофе и полностью остудить его. По желанию в напиток можно добавить пару капель коньяка.   

Разбить яйца в две миски, отделив желтки от белков. Первые взбить миксером до светлой массы, вторые — до крепких пиков с сахаром и щепоткой соли.   

К желткам частями добавить маскарпоне, чтобы получился гладкий однородный крем. Затем аккуратно вмешать меренгу, не разрушая нежную текстуру.

Печенье савоярди быстро окунуть в кофе таким образом, чтобы внутри оно оставалось суховатым. Выложить в форму или порционные креманки слой печенья, покрыть кремом и чередовать слои до краёв ёмкости. Сверху посыпать порошком какао. Готовый десерт убрать в холодильник настаиваться минимум на шесть часов

Совет редакции

Каждый слой десерта лучше укладывать перпендикулярно предыдущему. Так десерт будет лучше держать форму при нарезке. Кроме того, кондитеры не рекомендуют заменять маскарпоне сыром филадельфия, так как его вкус слишком нейтральный.

Для тех, кто любит большие десерты из воздушного бисквита и лёгкого крема, «Клопс» узнал пошаговый рецепт лимонного шифонового торта

Свежие новости по теме
Блюдо, которое хочется есть не только в праздник: как испечь нежный и сочный творожный кулич
00:32
Витаминный калейдоскоп: делимся рецептом разноцветных тефтелек, которые оценят взрослые и дети
Вчера
20:11
Идеальное блюдо на вербное воскресенье: рассказываем, как приготовить постные рыбные котлеты в панировке
Вчера
09:52
Даже шеф-повара преклонят колено перед вашим талантом: делимся пошаговым рецептом вкусной пасты карбонара
Вчера
00:42
Песочный, синий и оранжевый: вспоминаем ещё 3 народных способа покрасить яйца на Пасху
04 апреля 2026
19:34
Все новости по теме
