Обязательный атрибут Пасхи: как самостоятельно испечь мягкий кулич, который не засохнет на следующий день

Три слагаемых каждой Пасхи — это одноимённый десерт из творога, крашеные яйца и, конечно, кулич. Последний продаётся в магазинах, но цены на него часто завышены, а на следующий день выпечка черствеет или засыхает. Этих проблем можно избежать, если приготовить кулич самостоятельно. Как сделать это без лишних хлопот, выяснил «Клопс».
Ингредиенты
- мука — 500 г;
- молоко — 250 мл;
- сахар — 150 г;
- яйца — 4 шт;
- ванилин — 10 г;
- сливочное масло — 100 г;
- сухие дрожжи — 10 г;
- изюм — 150 г;
- яичный белок — 1 шт.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- сахарная пудра — 250 г;
- сахарная посыпка — по желанию.
Приготовление
В тёплом молоке растворить дрожжи и чайную ложку сахара. Просеять 3 столовые ложки муки и перемешать массу до однородной консистенции. Накрыть миску плёнкой и оставить в тёплом месте доходить 30 минут. Опара должна увеличиться в размере и покрыться пеной.
Яйца взбить с оставшимся сахаром и ванилином, затем влить растопленное сливочное масло. Важно, чтобы оно не было слишком горячим, иначе яйца превратятся в омлет.
Получившуюся смесь влить в опару, посолить и просеять муку. Замесить мягкое и эластичное тесто, которое чуть липнет к рукам. В процессе понемногу добавлять обвалянный в муке изюм.
Тесто переложить в большую миску, накрыть полотенцем и убрать в тёплое место на 2 часа. За это время масса должна увеличиться вдвое. Затем разложить по формам, оставляя 2/3 свободного пространства. Снова накрыть полотенцем и подождать полчаса. Когда тесто поднимется до краёв формы, поставить его в духовку, разогретую до 180 °С. Выпекать 30–45 минут.
В небольшой миске миксером взбить один яичный белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Глазурь будет готова, когда перестанет стекать с ложки. По желанию белый цвет можно изменить с помощью пищевых красителей. Нанести глазурь на верхушки куличей кисточкой или лопаткой.
Помимо кулича на праздничный стол ставят разноцветные яйца. «Клопс» узнал 5 народных способов окрашивания, которые с лёгкостью заменят магазинные порошки.