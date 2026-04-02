Обязательный атрибут Пасхи: как самостоятельно испечь мягкий кулич, который не засохнет на следующий день

Три слагаемых каждой Пасхи — это одноимённый десерт из творога, крашеные яйца и, конечно, кулич. Последний продаётся в магазинах, но цены на него часто завышены, а на следующий день выпечка черствеет или засыхает. Этих проблем можно избежать, если приготовить кулич самостоятельно. Как сделать это без лишних хлопот, выяснил «Клопс». 

Ингредиенты

  1. мука — 500 г;
  2. молоко — 250 мл;
  3. сахар — 150 г;
  4. яйца — 4 шт;
  5. ванилин — 10 г;
  6. сливочное масло — 100 г;
  7. сухие дрожжи — 10 г;
  8. изюм — 150 г;
  9. яичный белок — 1 шт.;
  10. лимонный сок — 1 ч. л.;
  11. сахарная пудра — 250 г;
  12. сахарная посыпка — по желанию.

Приготовление

В тёплом молоке растворить дрожжи и чайную ложку сахара. Просеять 3 столовые ложки муки и перемешать массу до однородной консистенции. Накрыть миску плёнкой и оставить в тёплом месте доходить 30 минут. Опара должна увеличиться в размере и покрыться пеной.   

Яйца взбить с оставшимся сахаром и ванилином, затем влить растопленное сливочное масло. Важно, чтобы оно не было слишком горячим, иначе яйца превратятся в омлет.

Получившуюся смесь влить в опару, посолить и просеять муку. Замесить мягкое и эластичное тесто, которое чуть липнет к рукам. В процессе понемногу добавлять обвалянный в муке изюм.  

Тесто переложить в большую миску, накрыть полотенцем и убрать в тёплое место на 2 часа. За это время масса должна увеличиться вдвое. Затем разложить по формам, оставляя 2/3 свободного пространства. Снова накрыть полотенцем и подождать полчаса. Когда тесто поднимется до краёв формы, поставить его в духовку, разогретую до 180 °С. Выпекать 30–45 минут.

В небольшой миске миксером взбить один яичный белок с сахарной пудрой и лимонным соком. Глазурь будет готова, когда перестанет стекать с ложки. По желанию белый цвет можно изменить с помощью пищевых красителей. Нанести глазурь на верхушки куличей кисточкой или лопаткой. 

Помимо кулича на праздничный стол ставят разноцветные яйца. «Клопс» узнал 5 народных способов окрашивания, которые с лёгкостью заменят магазинные порошки. 

