Вкусный ужин без лишних калорий: готовим нежные и сочные фаршированные перцы

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Фаршированные перцы подходят для здорового питания без лишних калорий. Однако не у всех они получаются вкусными. Самая частая ошибка — неправильный выбор продуктов. Важно, чтобы овощи были одинакового размера, иначе начинка внутри них приготовится неравномерно. Этот и другие секреты идеального рецепта фаршированных перцев узнал «Клопс».

Ингредиенты

  1. сладкий болгарский перец — 5–8 шт;
  2. фарш из свинины и говядины — 500 г;
  3. рис — 80 г;
  4. лук — 2 шт;
  5. морковь — 1 шт;
  6. растительное масло — 3 ст. л;
  7. лавровый лист — 2 шт;
  8. сахар – 1 ч. л;
  9. мука – 1 ст. л;
  10. томатная паста — 2 ст. л;
  11. сметана — 3 ст. л;
  12. вода — 600 мл;
  13. свежая зелень – пара веточек;
  14. соль, перец – по вкусу.

Приготовление

Рис промыть, отварить в подсоленной воде до полуготовности (примерно 10 минут) и слить лишнюю воду. Лук и морковь нашинковать и обжарить на растительном масле до мягкости.

Овощи и рис смешать с фаршем и приправить специями. В отдельной миске смешать сметану, воду, томатную пасту, сахар (для баланса вкусов) и муку (для консистенции).

У перцев срезать верхушку и удалить сердцевину с семенами. Плотно утрамбовать внутрь каждого перца мясную начинку и поместить в кастрюлю. Содержимое залить томатно-сметанным соусом и добавить лавровый лист. Довести до кипения, затем убавить огонь на минимум и тушить ещё 40 минут.

Фаршированные перцы идеально дополнит пикантная закуска из баклажанов в кисло-сладком соусе. 

