Вкусный ужин без лишних калорий: готовим нежные и сочные фаршированные перцы

Ингредиенты

сладкий болгарский перец — 5–8 шт; фарш из свинины и говядины — 500 г; рис — 80 г; лук — 2 шт; морковь — 1 шт; растительное масло — 3 ст. л; лавровый лист — 2 шт; сахар – 1 ч. л; мука – 1 ст. л; томатная паста — 2 ст. л; сметана — 3 ст. л; вода — 600 мл; свежая зелень – пара веточек; соль, перец – по вкусу.

Приготовление

Рис промыть, отварить в подсоленной воде до полуготовности (примерно 10 минут) и слить лишнюю воду. Лук и морковь нашинковать и обжарить на растительном масле до мягкости.

Овощи и рис смешать с фаршем и приправить специями. В отдельной миске смешать сметану, воду, томатную пасту, сахар (для баланса вкусов) и муку (для консистенции).

У перцев срезать верхушку и удалить сердцевину с семенами. Плотно утрамбовать внутрь каждого перца мясную начинку и поместить в кастрюлю. Содержимое залить томатно-сметанным соусом и добавить лавровый лист. Довести до кипения, затем убавить огонь на минимум и тушить ещё 40 минут.