Мечта Карлсона: готовим дома скандинавские булочки канелбуллар с корицей и кардамоном

Ингредиенты

молоко — 300 мл; сливочное масло — 100 г; соль — 50 г; пшеничная мука — 500 г; сухие или свежие дрожжи — 5 г; сахар — 50 г; корица — 2 ст. л; кардамон — 1 ст. л; сахарная пудра — 120 г; вода — 2–3 ст. л.

Приготовление

Налить в сотейник молоко и добавить 50 г масла. Подогреть смесь, но не кипятить. Дать немного остыть, всыпать щепотку соли, сахар и дрожжи. Спустя 5–10 минут просеять муку и замесить тесто, чтобы оно хорошо держало форму и не липло к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на 30–40 минут.

Оставшееся холодное масло перетереть с корицей, кардамоном и столовой ложкой сахара. Когда тесто поднимется, его нужно раскатать в большой пласт толщиной 0,5–0,8 см. Половину площади намазать начинкой и закрыть свободным краем. Затем раскатать тесто до изначальной толщины и нарезать на широкие полоски. Каждую нужно свернуть в спираль и закрутить в улитку, чтобы получился узелок.

Заготовки выложить на застеленный бумагой противень и выпекать 15–25 минут при 180 °С. В отдельной мисочке смешать сахарную пудру с водой (или молоком) до однородной консистенции. Полить готовые булочки глазурью. Сверху их можно присыпать рублеными орехами или лепестками миндаля.