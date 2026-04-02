Мечта Карлсона: готовим дома скандинавские булочки канелбуллар с корицей и кардамоном

В послевоенные годы в Швеции произошёл бум домашней выпечки. Домохозяйки и повара соревновались в придумывании оригинальных рецептов. Одним из самых популярных стал kanelbulle (канелбуллар) — скрученная в узел булочка из сдобного теста с сиропом, корицей и кардамоном. Узнав о таком угощении, «Клопс» разобрался, как испечь национальный символ Швеции у себя дома.
Ингредиенты
- молоко — 300 мл;
- сливочное масло — 100 г;
- соль — 50 г;
- пшеничная мука — 500 г;
- сухие или свежие дрожжи — 5 г;
- сахар — 50 г;
- корица — 2 ст. л;
- кардамон — 1 ст. л;
- сахарная пудра — 120 г;
- вода — 2–3 ст. л.
Приготовление
Налить в сотейник молоко и добавить 50 г масла. Подогреть смесь, но не кипятить. Дать немного остыть, всыпать щепотку соли, сахар и дрожжи. Спустя 5–10 минут просеять муку и замесить тесто, чтобы оно хорошо держало форму и не липло к рукам. Накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на 30–40 минут.
Оставшееся холодное масло перетереть с корицей, кардамоном и столовой ложкой сахара. Когда тесто поднимется, его нужно раскатать в большой пласт толщиной 0,5–0,8 см. Половину площади намазать начинкой и закрыть свободным краем. Затем раскатать тесто до изначальной толщины и нарезать на широкие полоски. Каждую нужно свернуть в спираль и закрутить в улитку, чтобы получился узелок.
Заготовки выложить на застеленный бумагой противень и выпекать 15–25 минут при 180 °С. В отдельной мисочке смешать сахарную пудру с водой (или молоком) до однородной консистенции. Полить готовые булочки глазурью. Сверху их можно присыпать рублеными орехами или лепестками миндаля.
