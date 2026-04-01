Блюдо с характером: пошаговый рецепт куриных крылышек в глазури с коньяком

1 апреля во всём мире отмечается День коньяка. Дата праздника связана с регламентами производства во Франции. Согласно правилам, перебродившее за зиму молодое вино нужно было разлить по бочкам до 1 апреля, иначе переменчивая весенняя погода испортит вкус напитка. Однако его можно не только пить, а использовать в качестве приправы, например, к запечённым куриным крылышкам.
Ингредиенты
- куриные крылышки — 1 кг;
- кетчуп — 4 ст. л;
- мёд жидкий — 2 ст. л;
- соевый соус — 2 ст. л;
- чеснок — 2 зубчика;
- имбирь молотый — 0,5 ч. л;
- коньяк — 2 ст. л;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- соль, чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Крылышки промыть, просушить бумажным полотенцем, посолить и поперчить. Перед приготовлением важно удалить остатки перьев и мелкие волоски. Обжарить на сковороде до румяной корочки по 5–7 минут с каждой стороны и переложить в форму для запекания.
Для глазури смешать кетчуп, мёд, соевый соус, измельчённый через пресс чеснок, имбирь и коньяк. Обильно смазать крылышки и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 25–30 минут. Готовое блюдо подавать в горячем виде. При желании можно сбрызнуть крылышки соком лайма.
Крылышки в коньячной карамели — не единственное блюдо, где используется алкоголь. Например, в классическую уху из трёх видов рыбы наливают немного водки, чтобы сбалансировать вкус и сделать бульон прозрачным.