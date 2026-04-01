Блюдо с характером: пошаговый рецепт куриных крылышек в глазури с коньяком

Ингредиенты

куриные крылышки — 1 кг; кетчуп — 4 ст. л; мёд жидкий — 2 ст. л; соевый соус — 2 ст. л; чеснок — 2 зубчика; имбирь молотый — 0,5 ч. л; коньяк — 2 ст. л; растительное масло — 1 ст. л.; соль, чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Крылышки промыть, просушить бумажным полотенцем, посолить и поперчить. Перед приготовлением важно удалить остатки перьев и мелкие волоски. Обжарить на сковороде до румяной корочки по 5–7 минут с каждой стороны и переложить в форму для запекания.

Для глазури смешать кетчуп, мёд, соевый соус, измельчённый через пресс чеснок, имбирь и коньяк. Обильно смазать крылышки и поставить в разогретую до 180 °С духовку на 25–30 минут. Готовое блюдо подавать в горячем виде. При желании можно сбрызнуть крылышки соком лайма.