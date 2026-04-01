Минимум ингредиентов – максимум вкуса: простой рецепт ароматного лукового супа с сырной шапкой

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Куда можно использовать целую гору лука? Ответ на этот вопрос французы дали ещё в XVII веке — сварить из него суп. Однако просто кинуть его в кастрюлю недостаточно. Для особого вкуса и аромата потребуется чуть больше продуктов и пара хитростей.

Ингредиенты

  1. репчатый лук — 1 кг;
  2. сливочное масло — 50 г;
  3. оливковое масло — 2 ст. л.;
  4. сахар — 1 ч. л.;
  5. мука — 1 ст. л.;
  6. говяжий бульон — 1,5 л;
  7. белое сухое вино — 250 мл;
  8. лавровый лист — 2 шт.;
  9. свежий тимьян — 3–4 веточки;
  10. багет – пара ломтиков;
  11. сыр «Грюйер» — 150 г;
  12. соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Обжарить на среднем огне в кастрюле с двумя видами масла, постоянно помешивая. Через 30–40 минут овощ станет мягким и приобретёт золотистый цвет. Добавить сахар и карамелизовать лук в течение 10 минут.

Всыпать муку, тщательно перемешать, а спустя 2–3 минуты влить бокал вина. Готовить, пока не испарится половина жидкости. Затем добавить говяжий бульон, лавровый лист и тимьян. Довести суп до кипения, уменьшить огонь до минимума и варить ещё 30 минут.

Багет нарезать толстыми ломтиками и подрумянить до хруста. Готовый луковый суп разлить по тарелкам. На каждую порцию положить по 1–2 куска хлеба, а сверху посыпать тёртым грюйером. Чтобы сыр расплавился и покрылся золотистой корочкой, тарелки нужно поставить под гриль на 3–4 минуты.     

