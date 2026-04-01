Минимум ингредиентов – максимум вкуса: простой рецепт ароматного лукового супа с сырной шапкой

Ингредиенты

репчатый лук — 1 кг; сливочное масло — 50 г; оливковое масло — 2 ст. л.; сахар — 1 ч. л.; мука — 1 ст. л.; говяжий бульон — 1,5 л; белое сухое вино — 250 мл; лавровый лист — 2 шт.; свежий тимьян — 3–4 веточки; багет – пара ломтиков; сыр «Грюйер» — 150 г; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Лук очистить и нарезать тонкими полукольцами. Обжарить на среднем огне в кастрюле с двумя видами масла, постоянно помешивая. Через 30–40 минут овощ станет мягким и приобретёт золотистый цвет. Добавить сахар и карамелизовать лук в течение 10 минут.

Всыпать муку, тщательно перемешать, а спустя 2–3 минуты влить бокал вина. Готовить, пока не испарится половина жидкости. Затем добавить говяжий бульон, лавровый лист и тимьян. Довести суп до кипения, уменьшить огонь до минимума и варить ещё 30 минут.

Багет нарезать толстыми ломтиками и подрумянить до хруста. Готовый луковый суп разлить по тарелкам. На каждую порцию положить по 1–2 куска хлеба, а сверху посыпать тёртым грюйером. Чтобы сыр расплавился и покрылся золотистой корочкой, тарелки нужно поставить под гриль на 3–4 минуты.