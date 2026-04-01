Спасение для каждой мамы: как вкусно приготовить цветную капусту, чтобы она понравилась детям

Спасение для каждой мамы: как вкусно приготовить цветную капусту, чтобы она понравилась детям - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Многие мамы сталкиваются с проблемой накормить ребёнка овощами. Для этого приходится идти на хитрости, делая блюда более насыщенными по вкусу и аппетитными на вид. Опытные домохозяйки поделились с «Клопс» секретным рецептом запечённой в панировке цветной капусты.

Ингредиенты

  1. цветная капуста — 400 г;
  2. яйцо — 2 шт.;
  3. мука — 2 ст. л.;
  4. куркума — 1 ч. л;
  5. сыр — 100 г;
  6. соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Цветную капусту промыть и разобрать на соцветия. В миску разбить яйца, просеять муку, добавить соль, перец и куркуму (именно она придаст готовому блюду аппетитный солнечный цвет и пикантный вкус). С помощью венчика замесить тесто до однородной массы, напоминающей по консистенции сметану. 

Вскипятить в большой кастрюле слегка подсоленную воду. Отварить капусту в течение трёх минут и отбросить на дуршлаг. Затем окунуть соцветия в кляр и выложить на застеленный бумагой противень. Запекать 25 минут при 180 °С. Готовое блюдо посыпать тёртым сыром. 

В преддверии летнего сезона многие стремятся привести фигуру в порядок. Достигнуть этой цели можно с помощью правильного питания, например, включить в рацион салаты с курицей и авокадо, креветками, тунцом и творогом. 

Рецепты от читателей «Клопс»
