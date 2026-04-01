Спасение для каждой мамы: как вкусно приготовить цветную капусту, чтобы она понравилась детям

Ингредиенты

цветная капуста — 400 г; яйцо — 2 шт.; мука — 2 ст. л.; куркума — 1 ч. л; сыр — 100 г; соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Цветную капусту промыть и разобрать на соцветия. В миску разбить яйца, просеять муку, добавить соль, перец и куркуму (именно она придаст готовому блюду аппетитный солнечный цвет и пикантный вкус). С помощью венчика замесить тесто до однородной массы, напоминающей по консистенции сметану.

Вскипятить в большой кастрюле слегка подсоленную воду. Отварить капусту в течение трёх минут и отбросить на дуршлаг. Затем окунуть соцветия в кляр и выложить на застеленный бумагой противень. Запекать 25 минут при 180 °С. Готовое блюдо посыпать тёртым сыром.