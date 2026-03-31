Рисовый треугольник с сюрпризом внутри: готовим японские онигири, которые удобно брать с собой куда угодно

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Помимо суши в японской кухне есть не менее популярное блюдо из риса и рыбы — онигири. Белые колобки с начинкой идеально подходят для перекуса, так как их удобно взять с собой на прогулку, в поездку или в поход. Готовятся они просто — нужно лишь правильно сварить рис.

Ингредиенты

  1. рис для суши — 1,5 стакана;
  2. консервированный тунец в собственном соку — 160 г;
  3. творожный сыр — 70 г;
  4. листы нори — 2 шт;
  5. рисовый уксус — 30 мл;
  6. сахар — 1 ч. л;
  7. соль — 1 ч. л;
  8. кунжут — 1 ст. л.

Приготовление

Рис несколько раз промыть под холодной водой, пока сливаемая жидкость не станет прозрачной. Залить водой в пропорции 1:1. Довести на среднем огне до кипения, затем убавить до минимума и варить ещё 15 минут. Во время приготовления не надо мешать рис.

Переложить готовую крупу в миску, добавить соль, сахар и уксус. Из банки тунца слить лишнюю жидкость и размять вилкой в отдельной ёмкости. Добавить к рыбе творожный сыр и кунжут.

Нарезать листы нори ножницами на полоски длиной 7 см и шириной 3 см. Из остывшего риса сформировать шарик (для удобства можно воспользоваться перчатками), в центр положить начинку, затем снова скатать шар и слепить треугольник с гладкими углами. Шершавую сторону нори смазать водой и приклеить ко дну онигири.

Совет редакции

В качестве начинки для онигири можно использовать не только тунец, но и курицу терияки, варёное яйцо, овощи и различные виды рыбы. Чтобы блюдо получилось ещё вкуснее, треугольник риса нужно обжарить на сковороде с маслом и соевым соусом. Тогда у онигири появится румяная корочка.

Чтобы наесться, онигири может быть недостаточно, ведь это скорее перекус, чем полноценный приём пищи. В таком случае рисовый пирожок идеально дополнит другая азиатская закуска — баклажаны в кисло-сладком соусе

