Рисовый треугольник с сюрпризом внутри: готовим японские онигири, которые удобно брать с собой куда угодно

Помимо суши в японской кухне есть не менее популярное блюдо из риса и рыбы — онигири. Белые колобки с начинкой идеально подходят для перекуса, так как их удобно взять с собой на прогулку, в поездку или в поход. Готовятся они просто — нужно лишь правильно сварить рис.
Ингредиенты
- рис для суши — 1,5 стакана;
- консервированный тунец в собственном соку — 160 г;
- творожный сыр — 70 г;
- листы нори — 2 шт;
- рисовый уксус — 30 мл;
- сахар — 1 ч. л;
- соль — 1 ч. л;
- кунжут — 1 ст. л.
Приготовление
Рис несколько раз промыть под холодной водой, пока сливаемая жидкость не станет прозрачной. Залить водой в пропорции 1:1. Довести на среднем огне до кипения, затем убавить до минимума и варить ещё 15 минут. Во время приготовления не надо мешать рис.
Переложить готовую крупу в миску, добавить соль, сахар и уксус. Из банки тунца слить лишнюю жидкость и размять вилкой в отдельной ёмкости. Добавить к рыбе творожный сыр и кунжут.
Нарезать листы нори ножницами на полоски длиной 7 см и шириной 3 см. Из остывшего риса сформировать шарик (для удобства можно воспользоваться перчатками), в центр положить начинку, затем снова скатать шар и слепить треугольник с гладкими углами. Шершавую сторону нори смазать водой и приклеить ко дну онигири.
Совет редакции
В качестве начинки для онигири можно использовать не только тунец, но и курицу терияки, варёное яйцо, овощи и различные виды рыбы. Чтобы блюдо получилось ещё вкуснее, треугольник риса нужно обжарить на сковороде с маслом и соевым соусом. Тогда у онигири появится румяная корочка.
