Багровый король с чесночными пампушками: раскрываем секрет божественного борща на говядине

Говорят, что у каждой хозяйки есть свой вариант приготовления борща. Одни кладут помидоры и болгарский перец, другие варят только на свинине. Однако секрет идеального супа кроется в наваристом бульоне, балансе вкусов и замесе теста для воздушных пампушек. Разбираемся, как правильно готовить одно из самых популярных обеденных блюд.
Ингредиенты
- говядина на кости — 600 г;
- вода — 4 л;
- лавровый лист — 2 шт;
- чёрный перец горошком — 6–8 шт;
- свёкла — 2 шт;
- картофель — 4–5 шт;
- морковь — 1–2 шт;
- лук репчатый — 1–2 шт;
- белокочанная капуста — 300–400 г;
- томатная паста — 2 ст. л;
- растительное масло — 2–3 ст. л;
- чеснок — 5–7 зубчика;
- сахар — 1 ч. л;
- уксус 9% — 1 ч. л;
- мука — 400 г;
- тёплая вода — 200 мл;
- дрожжи сухие — 1 ч. ложка.
Приготовление
Борщ
Промыть говядину, залить холодной водой, довести до кипения и снять пену. Добавить лавровый лист с перцем и варить 2 часа на медленном огне. Посолить бульон нужно под конец, иначе мясо будет жёстким.
Свёклу натереть на крупной тёрке и обжарить на сковороде с томатной пастой. Влить 2–3 ложки бульона, добавить сахар и уксус. Накрыть крышкой и тушить 10–15 минут. Лук и морковь мелко нарезать и обжарить до мягкости.
Картофель нарезать кубиком и положить в бульон. Спустя 10 минут добавить нашинкованную капусту, а через 10 минут — зажарку. Варить ещё 5 минут, а в конце приправить продавленным через пресс чесноком. Дать настояться от 20 до 60 минут.
Пампушки
В тёплой воде растворить сахар и дрожжи, оставить на 10 минут до появления пены. Посолить, добавить растопленное масло и просеять муку. Замесить мягкое тесто и убрать в тёплое место отдыхать на час. За это время масса заметно увеличится в объёме.
Разделить тесто на маленькие кусочки и скатать их в шарики. Выложить в смазанную маслом форму, подождать 20 минут и смазать взбитым яйцом. Выпекать 20–25 минут при 180 °С. В пиале измельчить чеснок, смешать с двумя столовыми ложками масла, солью и мелко нарезанной зеленью. Смазать готовые пампушки чесночной намазкой и подавать с борщом.
Совет редакции
Для более крепкого бульона лучше брать говядину на кости, например, грудинку или рёбра. В начале варки необходимо снимать всю пену, чтобы суп не был мутным.
Помимо борща к домашним супам относят уху, но не все знают, что в классическом рецепте этого блюда используется водка.