Багровый король с чесночными пампушками: раскрываем секрет божественного борща на говядине

Ингредиенты

говядина на кости — 600 г; вода — 4 л; лавровый лист — 2 шт; чёрный перец горошком — 6–8 шт; свёкла — 2 шт; картофель — 4–5 шт; морковь — 1–2 шт; лук репчатый — 1–2 шт; белокочанная капуста — 300–400 г; томатная паста — 2 ст. л; растительное масло — 2–3 ст. л; чеснок — 5–7 зубчика; сахар — 1 ч. л; уксус 9% — 1 ч. л; мука — 400 г; тёплая вода — 200 мл; дрожжи сухие — 1 ч. ложка.

Приготовление

Борщ

Промыть говядину, залить холодной водой, довести до кипения и снять пену. Добавить лавровый лист с перцем и варить 2 часа на медленном огне. Посолить бульон нужно под конец, иначе мясо будет жёстким.

Свёклу натереть на крупной тёрке и обжарить на сковороде с томатной пастой. Влить 2–3 ложки бульона, добавить сахар и уксус. Накрыть крышкой и тушить 10–15 минут. Лук и морковь мелко нарезать и обжарить до мягкости.

Картофель нарезать кубиком и положить в бульон. Спустя 10 минут добавить нашинкованную капусту, а через 10 минут — зажарку. Варить ещё 5 минут, а в конце приправить продавленным через пресс чесноком. Дать настояться от 20 до 60 минут.

Пампушки

В тёплой воде растворить сахар и дрожжи, оставить на 10 минут до появления пены. Посолить, добавить растопленное масло и просеять муку. Замесить мягкое тесто и убрать в тёплое место отдыхать на час. За это время масса заметно увеличится в объёме.

Разделить тесто на маленькие кусочки и скатать их в шарики. Выложить в смазанную маслом форму, подождать 20 минут и смазать взбитым яйцом. Выпекать 20–25 минут при 180 °С. В пиале измельчить чеснок, смешать с двумя столовыми ложками масла, солью и мелко нарезанной зеленью. Смазать готовые пампушки чесночной намазкой и подавать с борщом.

Совет редакции

Для более крепкого бульона лучше брать говядину на кости, например, грудинку или рёбра. В начале варки необходимо снимать всю пену, чтобы суп не был мутным.