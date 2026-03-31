Багровый король с чесночными пампушками: раскрываем секрет божественного борща на говядине

Багровый король с чесночными пампушками: раскрываем секрет божественного борща на говядине - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Говорят, что у каждой хозяйки есть свой вариант приготовления борща. Одни кладут помидоры и болгарский перец, другие варят только на свинине. Однако секрет идеального супа кроется в наваристом бульоне, балансе вкусов и замесе теста для воздушных пампушек. Разбираемся, как правильно готовить одно из самых популярных обеденных блюд.

Ингредиенты  

  1. говядина на кости — 600 г;
  2. вода — 4 л;
  3. лавровый лист — 2 шт;
  4. чёрный перец горошком — 6–8 шт;
  5. свёкла — 2 шт;
  6. картофель — 4–5 шт;
  7. морковь — 1–2 шт;
  8. лук репчатый — 1–2 шт;
  9. белокочанная капуста — 300–400 г;
  10. томатная паста — 2 ст. л;
  11. растительное масло — 2–3 ст. л;
  12. чеснок — 5–7 зубчика;
  13. сахар — 1 ч. л;
  14. уксус 9% — 1 ч. л;
  15. мука — 400 г;
  16. тёплая вода — 200 мл;
  17. дрожжи сухие — 1 ч. ложка.

Приготовление

Борщ

Промыть говядину, залить холодной водой, довести до кипения и снять пену. Добавить лавровый лист с перцем и варить 2 часа на медленном огне. Посолить бульон нужно под конец, иначе мясо будет жёстким.

Свёклу натереть на крупной тёрке и обжарить на сковороде с томатной пастой. Влить 2–3 ложки бульона, добавить сахар и уксус. Накрыть крышкой и тушить 10–15 минут. Лук и морковь мелко нарезать и обжарить до мягкости.  

Картофель нарезать кубиком и положить в бульон. Спустя 10 минут добавить нашинкованную капусту, а через 10 минут — зажарку. Варить ещё 5 минут, а в конце приправить продавленным через пресс чесноком. Дать настояться от 20 до 60 минут.

Пампушки

В тёплой воде растворить сахар и дрожжи, оставить на 10 минут до появления пены. Посолить, добавить растопленное масло и просеять муку. Замесить мягкое тесто и убрать в тёплое место отдыхать на час. За это время масса заметно увеличится в объёме.

Разделить тесто на маленькие кусочки и скатать их в шарики. Выложить в смазанную маслом форму, подождать 20 минут и смазать взбитым яйцом. Выпекать 20–25 минут при 180 °С. В пиале измельчить чеснок, смешать с двумя столовыми ложками масла, солью и мелко нарезанной зеленью. Смазать готовые пампушки чесночной намазкой и подавать с борщом.  

Совет редакции

Для более крепкого бульона лучше брать говядину на кости, например, грудинку или рёбра. В начале варки необходимо снимать всю пену, чтобы суп не был мутным.

Помимо борща к домашним супам относят уху, но не все знают, что в классическом рецепте этого блюда используется водка

