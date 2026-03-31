Готовимся к одному из главных христианских праздников: как самому сделать дома творожную пасху

Ингредиенты

творог жирностью не менее 9% — 500 г; сливки 33–35% — 170 мл; сливочное масло — 90 г; сахар или сахарная пудра — 60 г; цукаты, орехи, изюм — по вкусу.

Приготовление

Взбить сливки с сахаром и добавить сливочное масло комнатной температуры. Туда же через мелкое сито протереть творог. Изюм замочить на 15 минут, промыть, откинуть на дуршлаг, просушить и добавить к остальным ингредиентам. Ложкой вмешать цукаты, орехи или другую начинку по вкусу.

Форму для пасхи собрать, застелить марлей и установить на стол широкой стороной вверх. Творожную массу переложить в форму, а её поставить в глубокую миску. Сверху накрыть гнётом и убрать конструкцию в холодильник на 12 часов, периодически сливая лишнюю жидкость. Готовое блюдо по желанию можно украсить цветной посыпкой.