Готовимся к одному из главных христианских праздников: как самому сделать дома творожную пасху

В воскресенье, 12 апреля, христиане будут отмечать один из главных религиозных праздников — Пасху. В этот день принято есть одноимённый десерт, крашеные яйца и кулич. Читатели поделились с «Клопс» рецептом классической творожной пасхи, которая даже у новичков получится с первого раза.
Ингредиенты
- творог жирностью не менее 9% — 500 г;
- сливки 33–35% — 170 мл;
- сливочное масло — 90 г;
- сахар или сахарная пудра — 60 г;
- цукаты, орехи, изюм — по вкусу.
Приготовление
Взбить сливки с сахаром и добавить сливочное масло комнатной температуры. Туда же через мелкое сито протереть творог. Изюм замочить на 15 минут, промыть, откинуть на дуршлаг, просушить и добавить к остальным ингредиентам. Ложкой вмешать цукаты, орехи или другую начинку по вкусу.
Форму для пасхи собрать, застелить марлей и установить на стол широкой стороной вверх. Творожную массу переложить в форму, а её поставить в глубокую миску. Сверху накрыть гнётом и убрать конструкцию в холодильник на 12 часов, периодически сливая лишнюю жидкость. Готовое блюдо по желанию можно украсить цветной посыпкой.
