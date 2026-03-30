При виде этого блюда муж чуть не захлебнулся слюной: кулинары поделились рецептом хрустящих зраз с сюрпризом внутри

Зразы — мясное блюдо белорусской, литовской, польской, русской и украинской кухонь. Главная особенность этой котлеты — начинка из варёного яйца, сыра, грибов и т.д. На гарнир обычно подают тушёные овощи, рис, гречку или макароны. Разбираемся, как готовить хрустящие снаружи и сочные внутри зразы.
Ингредиенты
- фарш из свинины и говядины — 500 г;
- яйца — 4 шт;
- сыр «Российский» — 150 г;
- репчатый лук — 200 г;
- белый хлеб — 100 г;
- молоко — 200 мл;
- панировочные сухари — 1 упаковка;
- растительное масло — 1–2 ст. л;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление
Яйца отварить вкрутую или «в мешочек». Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Пару кусков батона нарвать на мелкие кусочки и замочить в молоке.
Немного отжать хлеб и смешать его с мясом, добавить приправы и лук. Набрать лепёшку фарша, положить немного натёртого сыра (можно выбрать любой сорт, который хорошо плавится) и варёное яйцо. Затем завернуть начинку и сформировать котлету.
Обвалять котлеты в панировочных сухарях и положить на застеленный бумагой противень швом вниз. Запекать при 180 °С в течение 40–45 минут или обжарить в сковороде на растительном масле.