При виде этого блюда муж чуть не захлебнулся слюной: кулинары поделились рецептом хрустящих зраз с сюрпризом внутри

Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Зразы — мясное блюдо белорусской, литовской, польской, русской и украинской кухонь. Главная особенность этой котлеты — начинка из варёного яйца, сыра, грибов и т.д. На гарнир обычно подают тушёные овощи, рис, гречку или макароны. Разбираемся, как готовить хрустящие снаружи и сочные внутри зразы. 

Ингредиенты

  1. фарш из свинины и говядины — 500 г;
  2. яйца — 4 шт;
  3. сыр «Российский» — 150 г;
  4. репчатый лук — 200 г;
  5. белый хлеб — 100 г;
  6. молоко — 200 мл;
  7. панировочные сухари — 1 упаковка;
  8. растительное масло — 1–2 ст. л;
  9. соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Яйца отварить вкрутую или «в мешочек». Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Пару кусков батона нарвать на мелкие кусочки и замочить в молоке.

Немного отжать хлеб и смешать его с мясом, добавить приправы и лук. Набрать лепёшку фарша, положить немного натёртого сыра (можно выбрать любой сорт, который хорошо плавится) и варёное яйцо. Затем завернуть начинку и сформировать котлету. 

Обвалять котлеты в панировочных сухарях и положить на застеленный бумагой противень швом вниз. Запекать при 180 °С в течение 40–45 минут или обжарить в сковороде на растительном масле.  

Для тех, кто не хочет заморачиваться с начинкой для зраз, «Клопс» нашёл рецепт классических сочных котлет с хрустящей корочкой. 
