13:21

На запах сбежались соседи со всей округи: рецепт гуляша с мясом, которое тает во рту

  1. Лайфхаки
Автор:
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Гуляш — классика обеденного стола, так как в нём сочетаются нежное мясо, тушёные овощи и томатный соус. Рассказываем, как приготовить визитную карточку венгерской кухни так, чтобы все домочадцы трижды попросили добавку.  

Ингредиенты

  1. говядина — 500 г;
  2. лук репчатый — 1 шт.;
  3. картофель — 4–5 шт;
  4. морковь — 1 шт;
  5. масло подсолнечное — 2 ст. л.;
  6. томатная паста — 3 ст. л.;
  7. мука — 1 ст. л.;
  8. вода — 500 мл;
  9. лавровый лист — 1 шт.;
  10. перец чёрный — 1 щепотка;
  11. соль — 0,5 ч. л.

Приготовление

Говядину промыть и обсушить бумажным полотенцем. Затем убрать лишние прожилки и плёнки и нарезать большими кубиками. Лук очистить от шелухи и мелко нарубить.

Обжарить мясо на растительном масле до золотистой корочки. Добавить лук, соль и перец. Затем насыпать муку и готовить ещё 2–3 минуты на среднем огне. Влить томатную пасту и горячую воду, положить лавровый лист. 

Нарезать крупными кубиками картофель и морковь, также добавить к говядине. Тушить гуляш около полутора часов, при необходимости добавляя воду. Готовое блюдо украсить свежей зеленью или столовой ложкой сметаны. 

Говядина хорошо смотрится не только в гуляше, но и в виде сочного стейка. «Клопс» узнал, как приготовить на домашней кухне идеальный рибай

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
13:21
10:47
00:31
Вчера
20:31
Вчера
13:26
Все новости по теме
437
Кулинария рецепты кулинария