На запах сбежались соседи со всей округи: рецепт гуляша с мясом, которое тает во рту

Ингредиенты

говядина — 500 г; лук репчатый — 1 шт.; картофель — 4–5 шт; морковь — 1 шт; масло подсолнечное — 2 ст. л.; томатная паста — 3 ст. л.; мука — 1 ст. л.; вода — 500 мл; лавровый лист — 1 шт.; перец чёрный — 1 щепотка; соль — 0,5 ч. л.

Приготовление

Говядину промыть и обсушить бумажным полотенцем. Затем убрать лишние прожилки и плёнки и нарезать большими кубиками. Лук очистить от шелухи и мелко нарубить.

Обжарить мясо на растительном масле до золотистой корочки. Добавить лук, соль и перец. Затем насыпать муку и готовить ещё 2–3 минуты на среднем огне. Влить томатную пасту и горячую воду, положить лавровый лист.

Нарезать крупными кубиками картофель и морковь, также добавить к говядине. Тушить гуляш около полутора часов, при необходимости добавляя воду. Готовое блюдо украсить свежей зеленью или столовой ложкой сметаны.