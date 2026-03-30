На запах сбежались соседи со всей округи: рецепт гуляша с мясом, которое тает во рту

Гуляш — классика обеденного стола, так как в нём сочетаются нежное мясо, тушёные овощи и томатный соус. Рассказываем, как приготовить визитную карточку венгерской кухни так, чтобы все домочадцы трижды попросили добавку.
Ингредиенты
- говядина — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- картофель — 4–5 шт;
- морковь — 1 шт;
- масло подсолнечное — 2 ст. л.;
- томатная паста — 3 ст. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- вода — 500 мл;
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец чёрный — 1 щепотка;
- соль — 0,5 ч. л.
Приготовление
Говядину промыть и обсушить бумажным полотенцем. Затем убрать лишние прожилки и плёнки и нарезать большими кубиками. Лук очистить от шелухи и мелко нарубить.
Обжарить мясо на растительном масле до золотистой корочки. Добавить лук, соль и перец. Затем насыпать муку и готовить ещё 2–3 минуты на среднем огне. Влить томатную пасту и горячую воду, положить лавровый лист.
Нарезать крупными кубиками картофель и морковь, также добавить к говядине. Тушить гуляш около полутора часов, при необходимости добавляя воду. Готовое блюдо украсить свежей зеленью или столовой ложкой сметаны.
