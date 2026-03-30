17:11

Магия природных оттенков: 5 народных способов покрасить яйца на Пасху

  1. Лайфхаки
Автор:
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

В воскресенье, 12 апреля, вся страна будет отмечать Пасху. На этот праздник принято красить яйца, но не все хотят использовать магазинные порошки с непонятным составом. «Клопс» собрал подборку из пяти народных способов покраски яиц, которые ничем не уступают покупным пигментам. 

Луковая шелуха

Шелуха придаёт скорлупе медно-красный и коричневый цвет. Чем больше кожицы и дольше время варки, тем ярче получается результат. Светлая шелуха репчатого лука даёт золотистый оттенок, а красного лука — бордово-фиолетовый.   

Каркаде

В зависимости от крепости чая скорлупа окрасится в разные цвета от нежно-розового до насыщенно-бордового. Для этого способа нужно заварить каркаде, дать настояться 20–30 минут и окунуть в него сваренные вкрутую яйца. Пастельные тона получатся уже через 10 минут, а на насыщенные цвета потребуется около часа.

Куркума

Приправа окрасит белые яйца в солнечно-жёлтый цвет. На литр воды потребуется 6 яиц, 60–80 граммов куркумы и 1–2 столовые ложки уксуса 9%.

Сырые яйца нужно тщательно помыть, сварить вкрутую и вытереть насухо, иначе краска ляжет неровно. После этого налить в кастрюлю необходимое количество воды, добавить куркуму и уксус. Довести смесь до кипения и варить яйца от 10 минут до часа в зависимости от желаемой яркости оттенка. Для достижения максимального эффекта лучше оставить яйца в растворе на ночь.

Свёкла 

Пигмент бетанин, содержащийся в корнеплоде, придаст скорлупе розовый или бордовый цвет. Для этого нужно очистить свёклу, нарезать мелким кубиком и варить 30–40 минут на среднем огне. Затем добавить столовую ложку уксуса и положить в кастрюлю заранее отваренные яйца на 30–60 минут.  

Крапива или шпинат

Листья подойдут для окрашивания в зелёный цвет. Шпинат необходимо потушить в небольшом количестве воды, затем пробить блендером и в получившемся пюре сварить сырые яйца. Та же схема проделывается и для крапивы. При таком способе цвет скорлупы меняется с белого на нежно-зелёный.

Некоторые особенности окрашивания

В большинстве способов рекомендуется сначала отварить яйца вкрутую, а затем красить, чтобы избежать образования трещин и подтёков. Холодные яйца лучше не опускать в кипящий раствор, иначе скорлупа лопнет и цвет ляжет неравномерно. 

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
17:11
13:21
10:47
00:31
Вчера
20:31
Все новости по теме
181
Кулинария Памятные и праздничные даты пасха рецепты кулинария