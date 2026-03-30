Тепло родного дома: как испечь румяные пирожки с капустой, согревающие тело и душу

Ингредиенты

пшеничная мука — 500 г; молоко — 250 мл; прессованные дрожжи — 25 г; сахар — 1 ст. л.; яйцо — 1 шт.; растительное масло — 1 ст. л.; соль — 0,5 ч. л. белокочанная капуста — 500 г; яичный желток — 1 шт; соль, перец, сушёный чеснок – по вкусу.

Приготовление

Подогреть молоко, чтобы оно стало горячее комнатной температуры, но не вскипело. Налить его в большую миску, добавить растёртые пальцами дрожжи и сахар. Затем просеять примерно 100 г муки и перемешать венчиком до однородной смеси. Получившуюся опару накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на 30 минут.

Налить в миску с опарой растительное масло, вбить яйцо, посолить и перемешать. Просеять оставшуюся муку и замешать тесто сначала ложкой, а потом руками, пока масса не перестанет липнуть к пальцам. Оставить тесто в тёплом месте на 1–1,5 часа.

Капусту нашинковать, посолить, подождать 10–15 минут и отжать лишнюю воду. Затем обжарить на растительном масле с солью, перцем и чесноком до золотистого цвета.

Разбухшее тесто разделить на несколько комков примерно по 70 граммов. Каждый кусочек раскатать скалкой в лепёшку, в центр положить начинку и завернуть.

Все заготовки пирожков выложить швом вниз на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом. В отдельной мисочке взбить яичный желток с чайной ложкой воды. Смазать поверхность пирожков получившейся смесью и выпекать в разогретой до 180 °С духовке 20–25 минут до образования золотистой корочки.