Тепло родного дома: как испечь румяные пирожки с капустой, согревающие тело и душу

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Пирожки с капустой у многих ассоциируются с домашним уютом, теплом бабушкиных рук и детством. Повзрослев, мы сами радуем себя и родных свежей выпечкой, но повторить тот самый вкус получается не у всех. Читатели поделились с «Клопс» рецептом самых вкусных пирожков с капустой.

Ингредиенты

  1. пшеничная мука — 500 г;
  2. молоко — 250 мл;
  3. прессованные дрожжи — 25 г;
  4. сахар — 1 ст. л.;
  5. яйцо — 1 шт.;
  6. растительное масло — 1 ст. л.;
  7. соль — 0,5 ч. л.
  8. белокочанная капуста — 500 г;
  9. яичный желток — 1 шт;
  10. соль, перец, сушёный чеснок – по вкусу.

Приготовление

Подогреть молоко, чтобы оно стало горячее комнатной температуры, но не вскипело. Налить его в большую миску, добавить растёртые пальцами дрожжи и сахар. Затем просеять примерно 100 г муки и перемешать венчиком до однородной смеси. Получившуюся опару накрыть полотенцем и оставить в тёплом месте на 30 минут.

Налить в миску с опарой растительное масло, вбить яйцо, посолить и перемешать. Просеять оставшуюся муку и замешать тесто сначала ложкой, а потом руками, пока масса не перестанет липнуть к пальцам. Оставить тесто в тёплом месте на 1–1,5 часа.

Капусту нашинковать, посолить, подождать 10–15 минут и отжать лишнюю воду. Затем обжарить на растительном масле с солью, перцем и чесноком до золотистого цвета.

Разбухшее тесто разделить на несколько комков примерно по 70 граммов. Каждый кусочек раскатать скалкой в лепёшку, в центр положить начинку и завернуть. 

Все заготовки пирожков выложить швом вниз на противень, застеленный пергаментом и смазанный маслом. В отдельной мисочке взбить яичный желток с чайной ложкой воды. Смазать поверхность пирожков получившейся смесью и выпекать в разогретой до 180 °С духовке 20–25 минут до образования золотистой корочки. 

