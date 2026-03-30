Простая закуска с пикантной ноткой: как приготовить хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

В дополнение к основному блюду на стол часто ставят закуски, чтобы пробудить аппетит и разнообразить обед. Для таких случаев «Клопс» узнал у кулинаров рецепт хрустящих баклажанов в кисло-сладком соусе, которые идеально подходят как к мясу, так и к рыбе. 

Ингредиенты

  1. баклажаны — 3 шт.;
  2. кукурузный крахмал — 2,5 ст. л.;
  3. пшеничная мука — по вкусу;
  4. кетчуп — 3 ст. л.;
  5. соевый соус — 3 ст. л.;
  6. сахар — 2 ст. л.;
  7. яблочный уксус — 2 ст. л.;
  8. апельсиновый сок — 75 мл;
  9. кунжут — 1 ч. л.;
  10. мёд — 1 ч. л.;
  11. соль — 1 ч. л.

Приготовление

Баклажаны очистить от кожицы и нарезать на длинные брусочки. Посолить, а через 15–20 минут слить образовавшуюся жидкость. Равномерно обвалять овощи в крахмале, затем в муке.

Налить в сковороду растительное масло и разогреть. Обжарить ломтики во фритюре 2–3 минуты, затем снова обвалять в муке и окунуть в кипящее масло во второй раз, чтобы в итоге получилась плотная хрустящая корочка. Готовые баклажаны переложить на салфетку, которая впитает излишки масла.  

Для соуса смешать половину столовой ложки крахмала, кетчуп, соевый соус, сахар, уксус, мёд, апельсиновый сок и кунжут. Прогреть всё на сковороде, чтобы масса загустела. Полить соусом баклажаны. Готовое блюдо украсить свежей зеленью или посыпать кунжутом. 

Закуска из баклажанов отлично подойдёт к бесспорному королю всех мясных блюд — стейку рибай. 

Свежие новости по теме
Старинное русское блюдо с капелькой водки: пробуем готовить наваристую уху из трёх видов рыбы
Король всех известных мясных блюд: как приготовить стейк рибай на домашней кухне
Гости съели всё до последней крошки: готовим сочный рыбный пирог со сливочным вайбом
Все гости обзавидуются и будут умолять поделиться рецептом: рассказываем, как испечь шоколадный фондан с жидким центром
