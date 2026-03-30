Простая закуска с пикантной ноткой: как приготовить хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе

В дополнение к основному блюду на стол часто ставят закуски, чтобы пробудить аппетит и разнообразить обед. Для таких случаев «Клопс» узнал у кулинаров рецепт хрустящих баклажанов в кисло-сладком соусе, которые идеально подходят как к мясу, так и к рыбе.
Ингредиенты
- баклажаны — 3 шт.;
- кукурузный крахмал — 2,5 ст. л.;
- пшеничная мука — по вкусу;
- кетчуп — 3 ст. л.;
- соевый соус — 3 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- яблочный уксус — 2 ст. л.;
- апельсиновый сок — 75 мл;
- кунжут — 1 ч. л.;
- мёд — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.
Приготовление
Баклажаны очистить от кожицы и нарезать на длинные брусочки. Посолить, а через 15–20 минут слить образовавшуюся жидкость. Равномерно обвалять овощи в крахмале, затем в муке.
Налить в сковороду растительное масло и разогреть. Обжарить ломтики во фритюре 2–3 минуты, затем снова обвалять в муке и окунуть в кипящее масло во второй раз, чтобы в итоге получилась плотная хрустящая корочка. Готовые баклажаны переложить на салфетку, которая впитает излишки масла.
Для соуса смешать половину столовой ложки крахмала, кетчуп, соевый соус, сахар, уксус, мёд, апельсиновый сок и кунжут. Прогреть всё на сковороде, чтобы масса загустела. Полить соусом баклажаны. Готовое блюдо украсить свежей зеленью или посыпать кунжутом.
Закуска из баклажанов отлично подойдёт к бесспорному королю всех мясных блюд — стейку рибай.