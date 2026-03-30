Простая закуска с пикантной ноткой: как приготовить хрустящие баклажаны в кисло-сладком соусе

Ингредиенты

баклажаны — 3 шт.; кукурузный крахмал — 2,5 ст. л.; пшеничная мука — по вкусу; кетчуп — 3 ст. л.; соевый соус — 3 ст. л.; сахар — 2 ст. л.; яблочный уксус — 2 ст. л.; апельсиновый сок — 75 мл; кунжут — 1 ч. л.; мёд — 1 ч. л.; соль — 1 ч. л.

Приготовление

Баклажаны очистить от кожицы и нарезать на длинные брусочки. Посолить, а через 15–20 минут слить образовавшуюся жидкость. Равномерно обвалять овощи в крахмале, затем в муке.

Налить в сковороду растительное масло и разогреть. Обжарить ломтики во фритюре 2–3 минуты, затем снова обвалять в муке и окунуть в кипящее масло во второй раз, чтобы в итоге получилась плотная хрустящая корочка. Готовые баклажаны переложить на салфетку, которая впитает излишки масла.

Для соуса смешать половину столовой ложки крахмала, кетчуп, соевый соус, сахар, уксус, мёд, апельсиновый сок и кунжут. Прогреть всё на сковороде, чтобы масса загустела. Полить соусом баклажаны. Готовое блюдо украсить свежей зеленью или посыпать кунжутом.