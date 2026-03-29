Старинное русское блюдо с капелькой водки: пробуем готовить наваристую уху из трёх видов рыбы

Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

Уха из трёх видов рыбы — старинное русское блюдо, рецепт которого переходит из поколения в поколение. В традиционной версии в суп добавляют немного водки, чтобы сделать бульон прозрачным, устранить неприятный запах и раскрыть вкус рыбы. Разбираемся, как готовить наваристую и ароматную уху.

Ингредиенты

  1. окунь — 1–2 шт;
  2. судак — 1 шт;
  3. кета или сёмга — 1 шт;
  4. картофель — 4 шт;
  5. репчатый лук — 2 шт;
  6. лавровый лист — 2 шт;
  7. свежий укроп — 5 веточек;
  8. водка — 60 мл;
  9. растительное масло — 4 ст. л;
  10. чёрный перец горошком — 5 шт;
  11. соль — по вкусу.

Приготовление

Выпотрошить окуней и судака, очистить от чешуи, удалить жабры и тщательно промыть под холодной водой. Отрезать головы, с помощью ножа снять филе. Сложить головы и скелет в кастрюлю, залить тремя литрами холодной воды и довести до кипения. Затем убавить огонь до минимума и снять пену.

Нарезать лук на четвертинки и поджарить на сухой сковороде, чтобы по бокам он слегка подгорел. В течение 10–15 секунд прогреть горошины перца. Добавить лук и перец в бульон, посолить и варить 30 минут, но не доводить до кипения.   

Нарезать картофель крупным кубиком, кинуть в суп и варить до готовности. Филе судака, окуня и красной рыбы нарезать на кусочки, положить в уху вместе с лавровым листом, накрыть крышкой и томить на медленном огне 15 минут.  

В конце налить в кастрюлю водку, вскипятить суп и сразу снять с огня. Дать настояться 15 минут и разлить по тарелкам. Сверху готовую уху посыпать свежей зеленью.

Любителям густых и наваристых супов подойдёт рецепт гороховой похлёбки с копчёными рёбрышками. 

Свежие новости по теме
Король всех известных мясных блюд: как приготовить стейк рибай на домашней кухне
Гости съели всё до последней крошки: готовим сочный рыбный пирог со сливочным вайбом
Все гости обзавидуются и будут умолять поделиться рецептом: рассказываем, как испечь шоколадный фондан с жидким центром
Вкус прямо как у бабушки: как испечь идеальное овсяное печенье с полезным подсластителем
