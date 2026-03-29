Старинное русское блюдо с капелькой водки: пробуем готовить наваристую уху из трёх видов рыбы

Уха из трёх видов рыбы — старинное русское блюдо, рецепт которого переходит из поколения в поколение. В традиционной версии в суп добавляют немного водки, чтобы сделать бульон прозрачным, устранить неприятный запах и раскрыть вкус рыбы. Разбираемся, как готовить наваристую и ароматную уху.
Ингредиенты
- окунь — 1–2 шт;
- судак — 1 шт;
- кета или сёмга — 1 шт;
- картофель — 4 шт;
- репчатый лук — 2 шт;
- лавровый лист — 2 шт;
- свежий укроп — 5 веточек;
- водка — 60 мл;
- растительное масло — 4 ст. л;
- чёрный перец горошком — 5 шт;
- соль — по вкусу.
Приготовление
Выпотрошить окуней и судака, очистить от чешуи, удалить жабры и тщательно промыть под холодной водой. Отрезать головы, с помощью ножа снять филе. Сложить головы и скелет в кастрюлю, залить тремя литрами холодной воды и довести до кипения. Затем убавить огонь до минимума и снять пену.
Нарезать лук на четвертинки и поджарить на сухой сковороде, чтобы по бокам он слегка подгорел. В течение 10–15 секунд прогреть горошины перца. Добавить лук и перец в бульон, посолить и варить 30 минут, но не доводить до кипения.
Нарезать картофель крупным кубиком, кинуть в суп и варить до готовности. Филе судака, окуня и красной рыбы нарезать на кусочки, положить в уху вместе с лавровым листом, накрыть крышкой и томить на медленном огне 15 минут.
В конце налить в кастрюлю водку, вскипятить суп и сразу снять с огня. Дать настояться 15 минут и разлить по тарелкам. Сверху готовую уху посыпать свежей зеленью.
