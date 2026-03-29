Старинное русское блюдо с капелькой водки: пробуем готовить наваристую уху из трёх видов рыбы

Ингредиенты

окунь — 1–2 шт; судак — 1 шт; кета или сёмга — 1 шт; картофель — 4 шт; репчатый лук — 2 шт; лавровый лист — 2 шт; свежий укроп — 5 веточек; водка — 60 мл; растительное масло — 4 ст. л; чёрный перец горошком — 5 шт; соль — по вкусу.

Приготовление

Выпотрошить окуней и судака, очистить от чешуи, удалить жабры и тщательно промыть под холодной водой. Отрезать головы, с помощью ножа снять филе. Сложить головы и скелет в кастрюлю, залить тремя литрами холодной воды и довести до кипения. Затем убавить огонь до минимума и снять пену.

Нарезать лук на четвертинки и поджарить на сухой сковороде, чтобы по бокам он слегка подгорел. В течение 10–15 секунд прогреть горошины перца. Добавить лук и перец в бульон, посолить и варить 30 минут, но не доводить до кипения.

Нарезать картофель крупным кубиком, кинуть в суп и варить до готовности. Филе судака, окуня и красной рыбы нарезать на кусочки, положить в уху вместе с лавровым листом, накрыть крышкой и томить на медленном огне 15 минут.

В конце налить в кастрюлю водку, вскипятить суп и сразу снять с огня. Дать настояться 15 минут и разлить по тарелкам. Сверху готовую уху посыпать свежей зеленью.