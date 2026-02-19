06:08

Тот самый «Цезарь» как в ресторане: пробуем готовить популярный салат дома

«Цезарь» по праву считается королём кафе и ресторанов — этот салат пользуется бешеной популярностью и есть почти в каждом меню. Впрочем, у блюдо отличается вполне конкретным стандартом приготовления, от которого зависят вкус и текстура. С ним ознакомился «Клопс».

Ингредиенты

Для салата:

  1. 200-250 граммов салата романо,
  2. около 200 граммов куриной грудки,
  3. 10 помидоров черри или один крупный спелый,
  4. 20-30 граммов гренок,
  5. 40 граммов пармезана,
  6. 2-3 анчоуса,
  7. 50-100 миллилитров растительного масла,
  8. оливковое масло (для маринада и жарки),
  9. соль, чёрный перец (по вкусу).

Для соуса:

  1. два желтка,
  2. 100-150 миллилитров оливкового масла,
  3. 20 граммов пармезана,
  4. половина среднего зубчика чеснока,
  5. 2-3 анчоуса,
  6. по чайной ложке ворчестерского соуса и сока лимона,
  7. щепотка соли,
  8. пара капель мёда (по желанию).

Приготовление

Куриную грудку накрыть пищевой плёнкой, отбить, натереть солью, чёрным перцем и оливковым маслом, а затем оставить мариноваться на час при комнатной температуре. Обжарить на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки, завернуть в фольгу и довести до готовности в духовке при 150 градусах. Держать около часа — так мясо получится особенно сочным.

Для соуса мелко натереть пармезан, анчоусы измельчить, чеснок пропустить через пресс. Взбить желтки с солью и лимонным соком до однородности. Постепенно, тонкой струйкой вливать оливковое масло, продолжая взбивать до получения густой эмульсии консистенции майонеза. Добавить анчоусы, сыр, ворчестерский соус, чеснок, мёд, а затем снова взбить.

Листья романо промыть и тщательно обсушить, затем порвать руками. Смешать зелень с частью соуса и выложить в тарелку. Нарезать курицу и помидоры, распределить поверх салата, добавить гренки. Украсить стружкой пармезана и анчоусами.

