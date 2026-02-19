Тот самый «Цезарь» как в ресторане: пробуем готовить популярный салат дома

«Цезарь» по праву считается королём кафе и ресторанов — этот салат пользуется бешеной популярностью и есть почти в каждом меню. Впрочем, у блюдо отличается вполне конкретным стандартом приготовления, от которого зависят вкус и текстура. С ним ознакомился «Клопс».
Ингредиенты
Для салата:
- 200-250 граммов салата романо,
- около 200 граммов куриной грудки,
- 10 помидоров черри или один крупный спелый,
- 20-30 граммов гренок,
- 40 граммов пармезана,
- 2-3 анчоуса,
- 50-100 миллилитров растительного масла,
- оливковое масло (для маринада и жарки),
- соль, чёрный перец (по вкусу).
Для соуса:
- два желтка,
- 100-150 миллилитров оливкового масла,
- 20 граммов пармезана,
- половина среднего зубчика чеснока,
- 2-3 анчоуса,
- по чайной ложке ворчестерского соуса и сока лимона,
- щепотка соли,
- пара капель мёда (по желанию).
Приготовление
Куриную грудку накрыть пищевой плёнкой, отбить, натереть солью, чёрным перцем и оливковым маслом, а затем оставить мариноваться на час при комнатной температуре. Обжарить на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки, завернуть в фольгу и довести до готовности в духовке при 150 градусах. Держать около часа — так мясо получится особенно сочным.
Для соуса мелко натереть пармезан, анчоусы измельчить, чеснок пропустить через пресс. Взбить желтки с солью и лимонным соком до однородности. Постепенно, тонкой струйкой вливать оливковое масло, продолжая взбивать до получения густой эмульсии консистенции майонеза. Добавить анчоусы, сыр, ворчестерский соус, чеснок, мёд, а затем снова взбить.
Листья романо промыть и тщательно обсушить, затем порвать руками. Смешать зелень с частью соуса и выложить в тарелку. Нарезать курицу и помидоры, распределить поверх салата, добавить гренки. Украсить стружкой пармезана и анчоусами.
