Тот самый «Цезарь» как в ресторане: пробуем готовить популярный салат дома

«Цезарь» по праву считается королём кафе и ресторанов — этот салат пользуется бешеной популярностью и есть почти в каждом меню. Впрочем, у блюдо отличается вполне конкретным стандартом приготовления, от которого зависят вкус и текстура. С ним ознакомился «Клопс».

Ингредиенты

Для салата:

200-250 граммов салата романо, около 200 граммов куриной грудки, 10 помидоров черри или один крупный спелый, 20-30 граммов гренок, 40 граммов пармезана, 2-3 анчоуса, 50-100 миллилитров растительного масла, оливковое масло (для маринада и жарки), соль, чёрный перец (по вкусу).

Для соуса:

два желтка, 100-150 миллилитров оливкового масла, 20 граммов пармезана, половина среднего зубчика чеснока, 2-3 анчоуса, по чайной ложке ворчестерского соуса и сока лимона, щепотка соли, пара капель мёда (по желанию).

Приготовление

Куриную грудку накрыть пищевой плёнкой, отбить, натереть солью, чёрным перцем и оливковым маслом, а затем оставить мариноваться на час при комнатной температуре. Обжарить на хорошо разогретой сковороде до золотистой корочки, завернуть в фольгу и довести до готовности в духовке при 150 градусах. Держать около часа — так мясо получится особенно сочным.

Для соуса мелко натереть пармезан, анчоусы измельчить, чеснок пропустить через пресс. Взбить желтки с солью и лимонным соком до однородности. Постепенно, тонкой струйкой вливать оливковое масло, продолжая взбивать до получения густой эмульсии консистенции майонеза. Добавить анчоусы, сыр, ворчестерский соус, чеснок, мёд, а затем снова взбить.

Листья романо промыть и тщательно обсушить, затем порвать руками. Смешать зелень с частью соуса и выложить в тарелку. Нарезать курицу и помидоры, распределить поверх салата, добавить гренки. Украсить стружкой пармезана и анчоусами.