Курица терияки с карамельной корочкой: тот самый блеск, от которого трудно оторваться

Сладко-солёный соус, глянцевая корочка и аромат, который разносится по всей кухне — так готовят курицу терияки. Всё дело в маринаде из соевого соуса, сахара и саке: при обжарке он превращается в густую карамельную глазурь. Своим проверенным рецептом с «Клопс» поделилась калининградка Алина.
Ингредиенты
- 600 граммов куриного филе,
- 70 миллилитров соевого соуса,
- 3 столовые ложки коричневого сахара,
- 10 граммов имбиря,
- 50 граммов репчатого лука,
- два зубчика чеснока,
- 3 столовые ложки саке,
- 50 миллилитров растительного масла,
- кунжут, зелёный лук (по вкусу).
Приготовление
Подготовить все ингредиенты. Имбирь и репчатый лук натереть мелко, чеснок пропустить через пресс. Соединить их в глубокой миске с соевым соусом, коричневым сахаром, саке и луком, тщательно перемешать до растворения сахара.
Куриное филе нарезать крупными кусками и переложить в маринад. Аккуратно перемешать, чтобы соус покрыл мясо со всех сторон. Оставить на 30 минут при комнатной температуре.
Разогреть растительное масло на сковороде. Выложить куски курицы и обжарить со всех сторон до появления карамельной корочки. Переложить мясо на тарелку, сохранив соки.
В ту же сковороду вылить оставшийся маринад и уварить его за 3–4 минуты до лёгкого загустения. Вернуть курицу обратно и готовить, помешивая, ещё несколько минут, чтобы соус стал плотным и покрыл мясо блестящей глазурью. Подавать горячей, посыпав кунжутом и нарезанным зелёным луком.
Пельмени лепили ещё на Руси, и версий происхождения этого блюда существует немало. В одном можно быть уверенным наверняка: домашний вариант по вкусу не идёт ни в какое сравнение с магазинным. Он сочный, ароматный и по-настоящему живой. Простой и рабочий рецепт опробовал «Клопс».