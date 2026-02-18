Курица терияки с карамельной корочкой: тот самый блеск, от которого трудно оторваться

ВКонтакте

Сладко-солёный соус, глянцевая корочка и аромат, который разносится по всей кухне — так готовят курицу терияки. Всё дело в маринаде из соевого соуса, сахара и саке: при обжарке он превращается в густую карамельную глазурь. Своим проверенным рецептом с «Клопс» поделилась калининградка Алина.

Ингредиенты

600 граммов куриного филе, 70 миллилитров соевого соуса, 3 столовые ложки коричневого сахара, 10 граммов имбиря, 50 граммов репчатого лука, два зубчика чеснока, 3 столовые ложки саке, 50 миллилитров растительного масла, кунжут, зелёный лук (по вкусу).

Приготовление

Подготовить все ингредиенты. Имбирь и репчатый лук натереть мелко, чеснок пропустить через пресс. Соединить их в глубокой миске с соевым соусом, коричневым сахаром, саке и луком, тщательно перемешать до растворения сахара.

Куриное филе нарезать крупными кусками и переложить в маринад. Аккуратно перемешать, чтобы соус покрыл мясо со всех сторон. Оставить на 30 минут при комнатной температуре.

Разогреть растительное масло на сковороде. Выложить куски курицы и обжарить со всех сторон до появления карамельной корочки. Переложить мясо на тарелку, сохранив соки.

В ту же сковороду вылить оставшийся маринад и уварить его за 3–4 минуты до лёгкого загустения. Вернуть курицу обратно и готовить, помешивая, ещё несколько минут, чтобы соус стал плотным и покрыл мясо блестящей глазурью. Подавать горячей, посыпав кунжутом и нарезанным зелёным луком.