22:02

Курица терияки с карамельной корочкой: тот самый блеск, от которого трудно оторваться

  1. Лайфхаки
Автор:
Курица терияки с карамельной корочкой: тот самый блеск, от которого трудно оторваться - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Сладко-солёный соус, глянцевая корочка и аромат, который разносится по всей кухне — так готовят курицу терияки. Всё дело в маринаде из соевого соуса, сахара и саке: при обжарке он превращается в густую карамельную глазурь. Своим проверенным рецептом с «Клопс» поделилась калининградка Алина.

Ингредиенты

  1. 600 граммов куриного филе,
  2. 70 миллилитров соевого соуса,
  3. 3 столовые ложки коричневого сахара,
  4. 10 граммов имбиря,
  5. 50 граммов репчатого лука,
  6. два зубчика чеснока,
  7. 3 столовые ложки саке,
  8. 50 миллилитров растительного масла,
  9. кунжут, зелёный лук (по вкусу).

Приготовление

Подготовить все ингредиенты. Имбирь и репчатый лук натереть мелко, чеснок пропустить через пресс. Соединить их в глубокой миске с соевым соусом, коричневым сахаром, саке и луком, тщательно перемешать до растворения сахара.

Куриное филе нарезать крупными кусками и переложить в маринад. Аккуратно перемешать, чтобы соус покрыл мясо со всех сторон. Оставить на 30 минут при комнатной температуре.

Разогреть растительное масло на сковороде. Выложить куски курицы и обжарить со всех сторон до появления карамельной корочки. Переложить мясо на тарелку, сохранив соки.

В ту же сковороду вылить оставшийся маринад и уварить его за 3–4 минуты до лёгкого загустения. Вернуть курицу обратно и готовить, помешивая, ещё несколько минут, чтобы соус стал плотным и покрыл мясо блестящей глазурью. Подавать горячей, посыпав кунжутом и нарезанным зелёным луком.

Пельмени лепили ещё на Руси, и версий происхождения этого блюда существует немало. В одном можно быть уверенным наверняка: домашний вариант по вкусу не идёт ни в какое сравнение с магазинным. Он сочный, ароматный и по-настоящему живой. Простой и рабочий рецепт опробовал «Клопс».

Тема:
Рецепты от читателей «Клопс»
Свежие новости по теме
В ожидании королевы весенних прилавков: печём осетинский пирог с черемшой по простому рецепту
04 марта 2026
16:34
Салат «Мимоза»: как приготовить хит праздничного стола, который знают все
03 марта 2026
17:06
Крумкаке с нежным кремом: как приготовить хрустящие норвежские вафельные трубочки дома
02 марта 2026
15:03
Морковные такос с крабовым салатом: яркая закуска, которая удивит гостей
26 февраля 2026
06:31
А что на ужин: кулинары раскрыли секрет роскошного мяса по-французски с картофелем
25 февраля 2026
17:32
Все новости по теме
18 037
Кулинария