Суд отказал удовлетворить ходатайство следствия об отстранении от должности директора нацпарка «Куршская коса» Калины

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства об отстранении от должности директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калины, который с января 2026 года находится под следствием. Об этом «Клопс» рассказали в Калининградском областном суде.

После освобождения из-под домашнего ареста, руководителя нацпарка заметили на работе — он участвовал в устранении последствий урагана и выпуске в море спасённых тюленей. Как стало известно редакции, в середине июля следователь регионального СКР обратился в Ленинградский районный суд с ходатайством об отстранении чиновника от должности. Однако суд решил, что Калина может продолжать работать.

Среди основных причин, на которые указал суд: следствие длится более шести месяцев, основной массив доказательств изъят, в том числе по месту работы обвиняемого, допрошены почти все свидетели по делу. Также следователь в заседании сообщил, что в ходе допросов свидетели не говорили о каком-либо давлении на них со стороны Калины.

Суд учёл положительные характеристики обвиняемого, то, что он обеспечивает семью с тремя несовершеннолетними детьми, оказывает финансовую помощь обучающемуся очно взрослому ребёнку. В итоге было принято решение отказать следователю во временном отстранении Калины от должности. На данный момент постановление суда не вступило в законную силу.