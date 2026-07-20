Суд отказал удовлетворить ходатайство следствия об отстранении от должности директора нацпарка «Куршская коса» Калины

Суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства об отстранении от должности директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калины, который с января 2026 года находится под следствием. Об этом «Клопс» рассказали в Калининградском областном суде.
После освобождения из-под домашнего ареста, руководителя нацпарка заметили на работе — он участвовал в устранении последствий урагана и выпуске в море спасённых тюленей. Как стало известно редакции, в середине июля следователь регионального СКР обратился в Ленинградский районный суд с ходатайством об отстранении чиновника от должности. Однако суд решил, что Калина может продолжать работать.
Среди основных причин, на которые указал суд: следствие длится более шести месяцев, основной массив доказательств изъят, в том числе по месту работы обвиняемого, допрошены почти все свидетели по делу. Также следователь в заседании сообщил, что в ходе допросов свидетели не говорили о каком-либо давлении на них со стороны Калины.
Суд учёл положительные характеристики обвиняемого, то, что он обеспечивает семью с тремя несовершеннолетними детьми, оказывает финансовую помощь обучающемуся очно взрослому ребёнку. В итоге было принято решение отказать следователю во временном отстранении Калины от должности. На данный момент постановление суда не вступило в законную силу.
В январе 2026 года директору нацпарка «Куршская коса» предъявлено обвинение по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере»). По данным следствия, с 25 июня по 18 ноября 2021 года Анатолий Калина организовали незаконную рубку более 150 кубометров деревьев на 16-м километре косы. В июле обвиняемому изменили меру пресечения, выпустив из под домашнего ареста.