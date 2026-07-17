Лежачие и присевшие полицейские, радость водителей и гвардейские будильники: события недели, которые обсуждали в Калининграде

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Ссылка Дамир Батыршин Авторская колонка

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Ссылка Оборотни в погонах На неделе стало наконец понятно, почему фотографы с птицами в Рыбной деревне так безнаказанно себя вели. На них не действовали ни жалобы пострадавших, у которых таким образом отжимали деньги, ни проверки сотрудников минприроды, предъявлявших претензии по поводу жестокого обращения с животными. Как нетрудно было догадаться, предприниматели пользовались покровительством сотрудников полиции, которые предупреждали их о проверках и помогали выходить сухими из воды. Оборотней в погонах выявила ФСБ и служба собственной безопасности УМВД. Теперь они сидят под стражей до конца августа. Можно предположить, что другие случаи незаконной деятельности в Калининграде, в частности, самовольной торговли, тоже возникают не просто так. И их тоже кто-то крышует. Те, до кого пока не добрались оперативники УСБ. Остаётся надеяться, что задержание крышевателей — это была не разовая акция. И что чистка рядов полиции продолжится.

Когда нет разницы На неделе вопросы возникли не только к обычным полицейским, но и к лежачим. На ул. Дзержинского водители вздохнули с облегчением — там убрали искусственные препятствия, которые замедляли движения вплоть до образования огромных заторов. Вместе с тем глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказала, что в этом году в городе уже поставили все 23 лежачих полицейских, которые были запланированы. Так что не исключено, что жалобы водителей на трудности с проездом, теперь на других улицах, ещё впереди. Вообще, всё больше калининградцев задаются вопросом: а для чего городские власти так активно ставят лежачие полицейские? Нет, если это помощь чьему-то бизнесу, чтобы обеспечить его заказами, тогда это можно понять. Бизнес — дело святое. Но если лежачие полицейские ставят, чтобы снизить скорость для безопасности дорожного движения, то многим это непонятно. Как правило, искусственные неровности возникают на свежеотремонтированных дорогах. Там, где ещё недавно были неровности естественные — ямы, колдобины и рытвины. Получается двойной расход бюджетных средств. Сначала тратят немалые деньги на ремонт, чтобы проезжая часть была гладкой. Потом опять же за деньги дорогу уродуют — расковыривают и кладут лежачие полицейские. Так просто не надо ремонтировать. И тогда водителям воленс-ноленс придётся сбавлять скорость. И бюджетные деньги будут сохранены. А подвеску что так чинить, что эдак, разницы нет. А если нет разницы, зачем платить больше, как говорили в известной рекламе.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Время ехать в Гвардейск Европейская мода на маленькие фигурки странных существ в разных местах, которую первыми в России перенял Калининград, дошла до Гвардейска. В этом городе появились свои бронзовые мини-скульптуры вслед за калининградскими хомлинами, светлогорскими светлоёжиками и зеленоградскими куршиками. В Гвардейске фигурки изображают часы-будильники, и их назвали времяшками. Какова их легенда, «Клопс» расскажет в ближайшее время. В любом случае то, что в районах не сидят в ожидании бюджетных субсидий, а пытаются как-то креативить для повышения интереса к своим территориям, можно только приветствовать. Наверняка в области найдётся немало тех, кто не может усидеть на одном месте, и поедет в Гвардейск искать всю дюжину фигурок. А в процессе поисков зайдёт в какое-нибудь кафе, купит что-нибудь у продавцов вдоль дорог. Так и оживляется местная экономика.