В Калининграде арестовали полицейских, подозреваемых в крышевании нелегальных бизнесменов на острове Канта

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Суд в Калининграде арестовал двоих сотрудников полиции, которые подозреваются в крышевании нелегальных бизнесменов на острове Канта. Об этом «Клопс» рассказал источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили в Калининградском областном суде.

13 июля в Ленинградский районный суд обратился следователь с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника отдела полиции по охране общественного порядка Московского района Калининграда, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки с вымогательством группой лиц, занимающих государственную должность по предварительному сговору или организованной группой в особо крупном размере»).

По версии следствия, с 1 июля 2024 года по 30 июня 2026 года полицейский и его подчинённая лично и через посредников получали денежные средства в качестве незаконного вознаграждения от лиц, осуществляющих продажу товаров без лицензии в историческом районе Калининграда. Взамен полицейский сообщал им о времени проведения проверок по выявлению административных правонарушений на данной территории. Следствие полагает, что общая сумма взятки составила свыше одного миллиона рублей.

В обоснование ходатайства следователь указал, что мужчина обвиняется в особо тяжком преступлении, является сотрудником полиции и обладает специальными познаниями в области оперативно‑разыскной деятельности. Осознавая последствия привлечения к уголовной ответственности, подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда. Также обвиняемому известны данные других причастных к преступлению лиц и свидетелей.

Суд признал доводы следствия обоснованными и заключил мужчину под стражу до 30 августа 2026 года. Постановление в законную силу не вступило.

Коллеге обвиняемого, которая работает в отделе участковым уполномоченным, 8 июля избрали аналогичную меру пресечения. Женщину поместили в СИЗО до 29 августа.

Как пояснил близкий к следствию источник, в частности, полицейские помогали уличным фотографам, предлагающим туристам съёмки с птицами.