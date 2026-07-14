В Гвардейске установили 12 бронзовых мини-фигурок будильников «Времяшек» (фото)

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В Гвардейске установлены 12 бронзовых мини-фигурок будильников, которые получили название «Времяшки». Об этом во вторник, 14 июля, сообщает администрация муниципалитета, подчеркнув, что они добавят уюта прогулкам по городу.

«Теперь у нас есть новый повод для квеста: попробуйте найти их всех!» — отметили представители муниципального округа.

Власти сообщили, что все фигурки установлены под видеокамерами: «Мы очень просим относиться к арт-объектам бережно. Давайте ценить труд создателей и красоту нашего города».