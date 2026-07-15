Власти Калининграда рассказали, сколько лежачих полицейских установили на дорогах

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В Калининграде установили все 23 лежачих полицейских, которые были запланированы на 2026 год. Об этом в среду, 15 июля, сообщает глава горадминистрации Елена Дятлова, отметив, что власти шаг за шагом делают город удобнее и безопаснее для пешеходов и автомобилистов.

Чиновник подчеркнула, что власти города параллельно занимаются оборудованием пешеходных переходов.

«Сейчас на госзакупках размещены тендеры на устройство 19 переходов — это часть общего плана по обустройству 32 переходов. Часть из них будет приподнятыми – так водители лучше замечают переход и своевременно снижают скорость. В том числе работы запланированы на улицах Тельмана, Кирова, Великолукская, на перекрёстке Грига — Фрунзе и других», — отметила Елена Дятлова.

По её словам, до начала учебного года планируется обновить 167 пешеходных переходов вблизи школ и детских садов.

«Для долговечности и лучшей видимости наносим разметку холодным пластиком. Всего запланировали нанести разметку на 1 145 пешеходных переходах», — сообщила сити-менеджер.

В планах также установка 18 фонарей. Это заметно повысит видимость переходов в тёмное время суток, заключила Дятлова.