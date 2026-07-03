Клён, упавший на 6-летнего мальчика, может стоить карьеры заведующей и инженеру детского сада

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Калининградские следователи передали в суд уголовные дела в отношении инженера и заведующей детским садом. Об этом сообщили в СК России по Калининградской области.

По версии следствия, в начале мая 2025 года ведущий инженер халатно отнеслась к своим служебным обязанностям и ненадлежащим образом провела обследование деревьев, растущих на территории детского сада на ул. Флотской. Ствол молодого клёна практически сгнил, а значит, дерево нужно было спилить.

24 июня 2025 года заведующая детским садом, игнорируя предупреждение экстренных служб об усилении ветра и неблагоприятных погодных условиях, не запретила прогулки воспитанников детского сада.

В результате падения клёна 6-летний мальчик получил травмы средней степени тяжести. В рамках уголовных дел следователи допросили свидетелей, провели лесопатологическую и медицинскую судебные экспертизы, собрав все необходимые доказательства.

В отношении ведущего инженера детского суда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), а в отношении заведующей — по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).