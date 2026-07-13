Заведующая детсадом в Калининграде объяснила, почему не признаёт вину после падения дерева на мальчика

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Заведующая детским садом в Калининграде, где на воспитанника упало дерево, не согласна с предъявленными обвинениями и считает произошедшее несчастным случаем. Её адвокат Александр Волков рассказал «Клопс» о позиции защиты после передачи уголовного дела в суд. По словам Волкова, заведующая сделала то, что от неё требовалось: регулярно проверять состояние деревьев. «Она проинформировала соответствующие органы, они прислали специалистов. Эти специалисты посмотрели древесные насаждения, выбрали те, которые действительно нужно было спиливать. Это дерево, клён, туда не входил. Что могла сделать моя подзащитная?» — приводит доводы защитник.

По словам Волкова, заведующая сделала то, что от неё требовалось: регулярно проверять состояние деревьев. «Она проинформировала соответствующие органы, они прислали специалистов. Эти специалисты посмотрели древесные насаждения, выбрали те, которые действительно нужно было спиливать. Это дерево, клён, туда не входил. Что могла сделать моя подзащитная?» — приводит доводы защитник.



Проверку проводила сторонняя муниципальная организация буквально за несколько дней до происшествия. По словам адвоката, специалист, который занимался обследованием зелёных насаждений, не является сотрудником детского сада. Его также привлекли к ответственности.

Погода не была опасной



Защита также считает спорным вывод следствия о наличии специальных требований к погодным условиям для прогулок детей. Александр Волков заявил, что критерии их оценки должны быть одинаковыми для всех людей, независимо от возраста.

Защита также считает спорным вывод следствия о наличии специальных требований к погодным условиям для прогулок детей. Александр Волков заявил, что критерии их оценки должны быть одинаковыми для всех людей, независимо от возраста.



«Если ветер опасен для нахождения на улице, то он для всех опасен. Мне кажется, тут не нужно даже юридическое образование иметь, чтобы понимать, что какие-то вещи могут быть опасны для всех», — сказал адвокат.





Руководитель учреждения утверждает, что собрала ответы надзорных ведомств, и считает: следствие не учло документы о погодных условиях. На первых судебных заседаниях, которые должны пройти в ближайшее время, обвиняемая намерена представить ответы из разных инстанций. Они поступили от Роспотребнадзора, комитета по образованию, МЧС, главного санитарного врача России и других ведомств. Как утверждает заведующая, в этих документах говорится, что в тот день погодные условия были неблагоприятными, но не опасными для детей.



«Единственное требование в СанПиНах — это сочетание мороза в 15 градусов и ветре от семи метров в секунду», — поясняет собеседница «Клопс».

Помогли семье и поддержали ребёнка

По словам заведующей садиком, она работает в системе образования около 20 лет и боится, что обвинительный приговор перечеркнёт её профессиональную биографию.

После случившегося ребёнок восстановился и вернулся в детский сад. Учреждение оказывало семье помощь, ребёнка поддерживали во время лечения: устраивали онлайн-викторины, подарили билеты в цирк и предоставили возможность бесплатно заниматься в кружках.