Запретят парковки и перекроют улицы: Калининград на три дня откажется от транспорта

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В Калининграде с 3 по 5 июля ограничат движение транспорта, в том числе самокатов. Ограничения связаны с празднованием 80-летию образования региона. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

3 июля в пятницу с 16 до 22 часов, 4 и 5 июля с 13:00 до 23:00 движение закроют по Солнечному бульвару от дома № 25 до дома № 27. Одностороннее движение в эти дни будет организовано по Парадной набережной от Триумфальной аллеи до дома № 27 к. 2 по Солнечному бульвару и по внутриквартальному проезду от № 27 к. 2 по Солнечному бульвару до аллеи Чемпионов.

4 июля с 9:00 до 11:00 будет закрыт проезд по Гвардейскому проспекту от ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева до ул. Театральной, а также по ул. Генерал-фельдмаршала Румянцева от ул. Генерала Галицкого до ул. Дмитрия Донского.

С 7:00 3 июля до 00:00 6 июля в местах проведения праздничных мероприятий запретят движение и парковку самокатов. Запретят парковку по обеим сторонам ул. Летней от Коммунистической до Автомобильной и на Парадной набережной. Владельцам транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественной безопасности на время проведения праздничных мероприятий следует убрать машины с закрытых для движения участков.

Изменения коснутся работы общественного транспорта. 4 июля с 9 до 11 часов автобусы и троллейбусы пойдут по следующей схеме: