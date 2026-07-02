Не только «Ростех Арена»: как в Калининграде будут праздновать День города (программа)

Фото: архив «Клопс»

В ближайшие выходные Калининград отметит День города. Главным событием станет концерт на «Ростех Арене», но только им программа не ограничится. «Клопс» собрал полную программу праздника.

В субботу, 4 июля, праздник начнётся с торжественной церемонии, посвященной юбилею города. Она пройдёт у памятника 1 200 гвардейцам в 10:00.

Литературно-краеведческий фестиваль6+ Когда: пятница, 3 июля, 14:00 Где: Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31) В «Маяковке» к юбилею региона подготовили программу для всей семьи. Расписание: литературно-музыкальная программа о становлении области, открытый поэтический микрофон, творческая мастерская: создание открыток и сувениров, открытая краеведческая площадка. Вход свободный, по регистрации.

Концерт у музея «Фридландские ворота»0+ Когда: суббота, 4 июля, 14:00 Где: «Фридландские ворота» (Дзержинского, 30) На большом концерте, посвящённом юбилею региона, выступят творческие коллективы из Дома офицеров и Центра добровольцев «Серебряный возраст», а также артисты Калининграда и области. Вход свободный.

Концерты в микрорайнах0+ Когда: суббота, 4 июля В Центральном парке с 12:00 до 14:00 проведут интерактивную программу «Праздник детства». Фестивальные площадки в микрорайонах будут работать с 15:00 до 21:00. Программы пройдут на Лесном озере, в ДК «Чкаловский», в школах №48 и 57, а также на Летнем озере. Программа на площадках: 15:00 — семейные спортивные площадки; 16:00 — молодёжные площадки «Первый импульс», мастер-классы по ДПИ и изобразительному искусству; 15:00 — концерт детских творческих коллективов; 16:00 — концерт творческих коллективов города, области и приглашённых артистов; 17:00 — чествование ветеранов, вручение медали «80 лет Калининграду». Вход свободный.

Концерт «Калининград поющий»6+ Когда: суббота, 4 июля, 16:00 Где: летняя площадка Библиотеки им. В. С. Высоцкого (Бакинская, 11) В рамках Дня города молодёжная группа «Кактусы» представит программу, наполненную энергией и летним настроением. В концерте прозвучат как авторские песни коллектива, так и хиты легендарных советских ВИА — «Поющие гитары», «Весёлые ребята», «Браво», «Земляне», «Аккорд», «Синяя птица». Вход свободный.