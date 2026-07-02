Не только «Ростех Арена»: как в Калининграде будут праздновать День города (программа)

В ближайшие выходные Калининград отметит День города. Главным событием станет концерт на «Ростех Арене», но только им программа не ограничится. «Клопс» собрал полную программу праздника.
В субботу, 4 июля, праздник начнётся с торжественной церемонии, посвященной юбилею города. Она пройдёт у памятника 1 200 гвардейцам в 10:00.
Литературно-краеведческий фестиваль6+
Когда: пятница, 3 июля, 14:00
Где: Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31)
В «Маяковке» к юбилею региона подготовили программу для всей семьи.
Расписание:
- литературно-музыкальная программа о становлении области,
- открытый поэтический микрофон,
- творческая мастерская: создание открыток и сувениров,
- открытая краеведческая площадка.
Вход свободный, по регистрации.
Концерт у музея «Фридландские ворота»0+
Когда: суббота, 4 июля, 14:00
Где: «Фридландские ворота» (Дзержинского, 30)
На большом концерте, посвящённом юбилею региона, выступят творческие коллективы из Дома офицеров и Центра добровольцев «Серебряный возраст», а также артисты Калининграда и области.
Вход свободный.
Концерты в микрорайнах0+
Когда: суббота, 4 июля
В Центральном парке с 12:00 до 14:00 проведут интерактивную программу «Праздник детства».
Фестивальные площадки в микрорайонах будут работать с 15:00 до 21:00. Программы пройдут на Лесном озере, в ДК «Чкаловский», в школах №48 и 57, а также на Летнем озере.
Программа на площадках:
- 15:00 — семейные спортивные площадки;
- 16:00 — молодёжные площадки «Первый импульс», мастер-классы по ДПИ и изобразительному искусству;
- 15:00 — концерт детских творческих коллективов;
- 16:00 — концерт творческих коллективов города, области и приглашённых артистов;
- 17:00 — чествование ветеранов, вручение медали «80 лет Калининграду».
Вход свободный.
Концерт «Калининград поющий»6+
Когда: суббота, 4 июля, 16:00
Где: летняя площадка Библиотеки им. В. С. Высоцкого (Бакинская, 11)
В рамках Дня города молодёжная группа «Кактусы» представит программу, наполненную энергией и летним настроением. В концерте прозвучат как авторские песни коллектива, так и хиты легендарных советских ВИА — «Поющие гитары», «Весёлые ребята», «Браво», «Земляне», «Аккорд», «Синяя птица».
Вход свободный.
Программа на Певческом поле0+
Когда: 5 июля
Где: Центральный парк
Программа:
- 15:00 — концерт камерного оркестра и солистов Калининградской областной филармонии,
- 16:30 — программа с участием творческих коллективов,
- 18:30 — чествование супружеских пар и семей участников СВО,
- 19:00 — вручение городу ордена «80 лет Калининградской области»,
- 20:00 — концерт Дмитрия и Георгия Колдунов.
Вход свободный.