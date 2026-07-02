Статья

Не только «Ростех Арена»: как в Калининграде будут праздновать День города (программа)

11:24
Туризм Анонсы
Не только «Ростех Арена»: как в Калининграде будут праздновать День города (программа) - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

В ближайшие выходные Калининград отметит День города. Главным событием станет концерт на «Ростех Арене», но только им программа не ограничится. «Клопс» собрал полную программу праздника.

В субботу, 4 июля, праздник начнётся с торжественной церемонии, посвященной юбилею города. Она пройдёт у памятника 1 200 гвардейцам в 10:00.

Литературно-краеведческий фестиваль6+

Когда: пятница, 3 июля, 14:00

Где: Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского (Б. Хмельницкого, 27/31)

В «Маяковке» к юбилею региона подготовили программу для всей семьи.

Расписание:

  1. литературно-музыкальная программа о становлении области,
  2. открытый поэтический микрофон,
  3. творческая мастерская: создание открыток и сувениров,
  4. открытая краеведческая площадка.

Вход свободный, по регистрации.

Концерт у музея «Фридландские ворота»0+

Когда: суббота, 4 июля, 14:00

Где: «Фридландские ворота» (Дзержинского, 30)

На большом концерте, посвящённом юбилею региона, выступят творческие коллективы из Дома офицеров и Центра добровольцев «Серебряный возраст», а также артисты Калининграда и области.

Вход свободный.

Концерты в микрорайнах0+

Когда: суббота, 4 июля

В Центральном парке с 12:00 до 14:00 проведут интерактивную программу «Праздник детства».

Фестивальные площадки в микрорайонах будут работать с 15:00 до 21:00. Программы пройдут на Лесном озере, в ДК «Чкаловский», в школах №48 и 57, а также на Летнем озере.

Программа на площадках:

  1. 15:00 — семейные спортивные площадки;
  2. 16:00 — молодёжные площадки «Первый импульс», мастер-классы по ДПИ и изобразительному искусству;
  3. 15:00 — концерт детских творческих коллективов;
  4. 16:00 — концерт творческих коллективов города, области и приглашённых артистов;
  5. 17:00 — чествование ветеранов, вручение медали «80 лет Калининграду».

Вход свободный.

Концерт «Калининград поющий»6+

Когда: суббота, 4 июля, 16:00

Где: летняя площадка Библиотеки им. В. С. Высоцкого (Бакинская, 11)

В рамках Дня города молодёжная группа «Кактусы» представит программу, наполненную энергией и летним настроением. В концерте прозвучат как авторские песни коллектива, так и хиты легендарных советских ВИА — «Поющие гитары», «Весёлые ребята», «Браво», «Земляне», «Аккорд», «Синяя птица».

Вход свободный.

Программа на Певческом поле0+

Когда: 5 июля

Где: Центральный парк

Программа:

  1. 15:00 — концерт камерного оркестра и солистов Калининградской областной филармонии,
  2. 16:30 — программа с участием творческих коллективов,
  3. 18:30 — чествование супружеских пар и семей участников СВО,
  4. 19:00 — вручение городу ордена «80 лет Калининградской области»,
  5. 20:00 — концерт Дмитрия и Георгия Колдунов.

Вход свободный.

Тема:
День города 2026 в Калининграде
Свежие новости по теме
Не только «Ростех Арена»: как в Калининграде будут праздновать День города (программа)
11:24
Калининград станет городом без самокатов, но ненадолго
30 июня 2026
22:24
Запретят парковки и перекроют улицы: Калининград на три дня откажется от транспорта
26 июня 2026
22:32
Три дня праздника: куда сходить на День города в Калининграде
17 июня 2026
12:18
На Дне города в Калининграде выступят Burito, Zivert и двое Газмановых
11 июня 2026
13:01
Все новости по теме
344