«Конкурс есть конкурс, кому-то придётся уйти»: как прошёл первый краш-тест идей на «Бизнес Баттле»

23 июня в Калининграде состоялся первый этап очных защит восьмого сезона «Бизнес Баттла». Двадцатка участников впервые вышла к микрофону, чтобы презентовать свои проекты перед жюри наставников.
Главной задачей этапа стал глубокий анализ рынка: предприниматели разбирали выбранные ниши, оценивали конкурентов, говорили о возможных рисках, а также о сильных и слабых сторонах своих проектов. Цель каждого участника — суметь за 7 минут (такое время давалось каждому на публичную защиту) доказать жизнеспособность своего бизнес-проекта и продолжить борьбу за главный приз — 2 миллиона рублей от банка ВТБ.
Правила «Бизнес Баттла» остаются неизменными: после публичных защит и обсуждений жюри наставников сделало свой выбор и проект покинули пять человек — по одному участнику из каждой команды. В следующий этап конкурса прошли 15 калининградских предпринимателей.
Команда Сергея Гоз, президента Балтийского делового клуба, генерального директора транспортной компании «Сталена»:
- Игорь Гуреев — «На заре», проект по популяризации водных видов спорта на Балтике.
- Александр Наливайко и Александр Кириллов — «Велобайк — Калининград».
- Кирилл Звягин — «ЯРядом», социально-технологический проект для поддержки пожилых людей и их семей.
Команда Елены Шендерюк — управляющей ВТБ в Калининградской области, вице-президента банка:
- Владимир Галашов — студия звукозаписи и лейбл «Культура Века».
- Ирина Назарикова — инклюзивный центр кратковременного пребывания для детей с ОВЗ «РАСтущий Мир».
- Сергей Вольный — туристический кластер «Заалау» в пос. Каменское.
Команда Александра Чуева, управляющего семейным производством «Шаакен Дорф»:
- Юрий Кирдюшкин и Екатерина Дмитриева — «Пластик Хара Хура», мастерская творческой переработки пластика.
- Сергей Боровков — проект «Разогрев» (компактный химический элемент, который за 3 минуты в любых условиях нагревает любую еду или воду).
- Анна Забелина и Юлия Михеева — семейный проект «Руки, которые видят», медицинский центр массажа и реабилитации для трудоустройства слабовидящих и незрячих специалистов.
Команда Сергея Куренкова, генерального менеджера и владельца ELISA HOTELS & RESORTS, заместителя руководителя представительства ФРИО в Калининградской области:
- Анжелика Лебедева — «Сказочное Холмогорье» (пос. Романово), парк для семейного отдыха, интерактивное сказочное пространство для детей и взрослых.
- Анатолий и Ангелина Фурс — проект «FURS | Семейная мастерская Анатолия Фурса».
- Евгения Снежко — авторская пекарня «ПРОСО Хлеб», возрождение средневековой кухни.
Команда Олега Пономарёва, учредителя «SPAR Калининград», доктора экономических наук:
- Павел Антипов — «АвтоСнаб», сервисная компания по снабжению ресторанов, кафе и отелей под ключ.
- Иван Сергеев — проект PULSAR, Business Health Tracker для малого бизнеса.
- Артём Белоусов и Ольга Прохорова — «Школьная лига квизов», командные соревнования для школьников федерального масштаба.
Подробнее о том, как прошёл первый этап в каждой из команд, читайте в наших следующих материалах. Следите за новостями проекта на официальном сайте «Бизнес Баттла» бизнесбаттл.рф.
Следующий этап восьмого сезона пройдёт 16 июля. Участники представят маркетинговую стратегию, визуальную составляющую и PR-кампанию своего бизнес-проекта.
Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.
Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).
Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.
Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», КТПП, Балтийский деловой клуб.
Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».