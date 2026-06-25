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«Конкурс есть конкурс, кому-то придётся уйти»: как прошёл первый краш-тест идей на «Бизнес Баттле»

  1. Калининград
«Конкурс есть конкурс, кому-то придётся уйти»: как прошёл первый краш-тест идей на «Бизнес Баттле» - Новости Калининграда

23 июня в Калининграде состоялся первый этап очных защит восьмого сезона «Бизнес Баттла». Двадцатка участников впервые вышла к микрофону, чтобы презентовать свои проекты перед жюри наставников.

Главной задачей этапа стал глубокий анализ рынка: предприниматели разбирали выбранные ниши, оценивали конкурентов, говорили о возможных рисках, а также о сильных и слабых сторонах своих проектов. Цель каждого участника — суметь за 7 минут (такое время давалось каждому на публичную защиту) доказать жизнеспособность своего бизнес-проекта и продолжить борьбу за главный приз — 2 миллиона рублей от банка ВТБ.

Правила «Бизнес Баттла»  остаются неизменными: после публичных защит и обсуждений жюри наставников сделало свой выбор и проект покинули пять человек — по одному участнику из каждой команды. В следующий этап конкурса прошли 15 калининградских предпринимателей.

Команда Сергея Гоз, президента Балтийского делового клуба, генерального директора транспортной компании «Сталена»:

  1. Игорь Гуреев — «На заре», проект по популяризации водных видов спорта на Балтике.
  2. Александр Наливайко и Александр Кириллов — «Велобайк — Калининград».
  3. Кирилл Звягин — «ЯРядом», социально-технологический проект для поддержки пожилых людей и их семей.

Команда Елены Шендерюк — управляющей ВТБ в Калининградской области, вице-президента банка:

  1. Владимир Галашов — студия звукозаписи и лейбл «Культура Века».
  2. Ирина Назарикова — инклюзивный центр кратковременного пребывания для детей с ОВЗ «РАСтущий Мир».
  3. Сергей Вольный — туристический кластер «Заалау» в пос. Каменское.

Команда Александра Чуева,  управляющего семейным производством «Шаакен Дорф»:

  1. Юрий Кирдюшкин и Екатерина Дмитриева — «Пластик Хара Хура», мастерская творческой переработки пластика.
  2. Сергей Боровков — проект «Разогрев» (компактный химический элемент, который за 3 минуты в любых условиях нагревает любую еду или воду).
  3. Анна Забелина и Юлия Михеева — семейный проект «Руки, которые видят», медицинский центр массажа и реабилитации для трудоустройства слабовидящих и незрячих специалистов.

Команда Сергея Куренкова, генерального менеджера и владельца ELISA HOTELS & RESORTS, заместителя руководителя представительства ФРИО в Калининградской области:

  1. Анжелика Лебедева — «Сказочное Холмогорье» (пос. Романово), парк для семейного отдыха, интерактивное сказочное пространство для детей и взрослых.
  2. Анатолий и Ангелина Фурс — проект «FURS | Семейная мастерская Анатолия Фурса».
  3. Евгения Снежко — авторская пекарня «ПРОСО Хлеб», возрождение средневековой кухни.

Команда Олега Пономарёва, учредителя «SPAR Калининград», доктора экономических наук:

  1. Павел Антипов — «АвтоСнаб», сервисная компания по снабжению ресторанов, кафе и отелей под ключ.
  2. Иван Сергеев — проект PULSAR, Business Health Tracker для малого бизнеса.
  3. Артём Белоусов и Ольга Прохорова — «Школьная лига квизов», командные соревнования для школьников федерального масштаба.

Подробнее о том, как прошёл первый этап в каждой из команд, читайте в наших следующих материалах. Следите за новостями проекта на официальном сайте «Бизнес Баттла» бизнесбаттл.рф.

Следующий этап восьмого сезона пройдёт 16 июля. Участники представят маркетинговую стратегию, визуальную составляющую и PR-кампанию своего бизнес-проекта.

Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.

Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).

Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», КТПП, Балтийский деловой клуб.

Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».

Тема:
Восьмой сезон проекта «Бизнес Баттл»
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