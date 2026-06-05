07:56

Готовимся к худшим сценариям: калининградские спасатели провели учения с обрушением высотки на Московском проспекте

  1. Калининград
Автор:
Готовимся к худшим сценариям: калининградские спасатели провели учения с обрушением высотки на Московском проспекте - Новости Калининграда | Фото: пресс-служба администрации Калининграда
Фото: пресс-служба администрации Калининграда

В Калининграде спасатели провели учения, легендой которых стало обрушение дома на Московском проспекте, 70. О результатах тренировки рассказали в мэрии.

В качестве учебного полигона выбрали заброшенное здания рядом с РТС «Восточная», несколько этажей внутри помещения завалены бетоном и кирпичами, что стало идеальными условиями для отработки навыков работы с альпинистским снаряжением, пневмоинструментом и бензорезами. Перед спасателями поставили задачу — разыскать под завалами всех раненых и погибших. Работать специалистам пришлось в плотных клубах дыма, чтобы создать атмосферу, приближённую к реальным событиям, поставили аудиоколонки, через которые транслировались крики пострадавших о помощи.

К учениям также привлекли городские коммунальные предприятия: «Чистота», «Гидротехник», «Калининградтеплосеть».

«В случае подобного развития событий понадобится много тяжёлой техники, которая есть на балансе учреждений. Каждый сотрудник, каждый водитель должен чётко знать и понимать свою миссию в спасательной операции», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Установленные на доме несколько лет назад  датчики показали, что трещины на стенах превысили критические отметки в 10 см. По словам Елены дятловой, никто не может сейчас дать гарантий, что если дом №70 начнёт падать самостоятельно, то он не потащит за собой дом №68, в котором остаются люди.

Тема:
Падающий дом на Московском проспекте
Свежие новости по теме
Готовимся к худшим сценариям: калининградские спасатели провели учения с обрушением высотки на Московском проспекте
05 июня 2026
07:56
Дятлова рассказала о дальнейшей судьбе несговорчивых жильцов дома на Московском проспекте, 68
01 июня 2026
16:52
В падающем доме на Московском проспекте сработал четвёртый датчик: трещина превысила 10 см
27 мая 2026
18:02
Трещина от аварийной высотки на Московском проспекте дошла до Бастрыкина
22 мая 2026
19:50
Дятлова объяснила, почему аварийную высотку на Московском нельзя начать разбирать прямо сейчас
19 мая 2026
13:24
Все новости по теме
4 437
Происшествия ЖКХ