Дело по обвинению экс-главы администрации Балтийска Сергея Мельникова в получении взятки направлено в суд

Уголовное дело по обвинению бывшего главы администрации Балтийска Сергея Мельникова в получении взятки направлено в суд. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 6 мая. По версии следствия, днём 15 января 2025 года заместитель главы администрации Балтийского городского округа, находясь в служебном кабинете главы, передал последнему взятку в размере 575 тыс. рублей взамен за общее покровительство и попустительство по службе.

Действия Мельникова следствием квалифицированы по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.